Чем выгоднее поздний выход на пенсию

Закон "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании" определяет, что лица, которые выходят на пенсию по возрасту позже могут получить увеличенную выплату.

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Рост основного размера пенсии происходит следующим образом:

рост на 0,5% происходит за каждый полный месяц страхового стажа, начиная с месяца, следующего за месяцем достижения пенсионного возраста, при условии, что отсрочка выхода на пенсию не превышает срок 60 месяцев;

на 0,75%, если срок более 60 месяцев.

Обратите внимание! При расчетах учитываются исключительно полные месяцы.

Кто может выйти на пенсию в 2024 году

Чтобы выйти на заслуженный отдых, лицо должно приобрести минимальное количество стажа. Для каждого возраста этот показатель отличается.

Сейчас эти минимумы такие: