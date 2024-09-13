Скільки можна зняти грошей за межами України

Згідно з рішенням Нацбанку у 2023 році, максимальна сума зняття готівки з гривневої картки за кордоном обмежена.

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Зверніть увагу! Регулятор також встановили ліміт на зняття максимальної суми в 100 тисяч гривень в еквівалентів в місяць з валютних рахунків.

На 7 календарних днів клієнти "Приватбанку" з гривневих рахунків за кордоном можуть зняти максимум 12,5 тисячі гривень в еквіваленті. Відтак в місяць сума складає не більше 50 тисяч гривень.

Зняття готівки клієнтами Monobank, Sense Bank та ПУМБ також не перевищує ліміту у розмірі 12,5 тисячі гривень на календарний тиждень.

Водночас в KredoBank готівку в банкоматах за кордоном можна знімати у розмірі 11 250 гривень на 7 календарних днів для карток у гривні. А 90 тисяч гривень в еквіваленті у день – для карток в іноземній валюті.

Радять знімати готівку з банкоматів за кордоном лише у місцевій валюті країни, в якій перебуває особа. Так можна уникнути додаткових комісій з боку банку, який обслуговує банкомат.