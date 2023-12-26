Долар в останній тиждень грудня: за скільки можна буде купити та здати валюту у свята

Минулого тижня тиск на гривню на валютному ринку відчутно посилився в усіх сегментах. Збільшення попиту фіксувалося як на міжбанку (ВРУ), так і за усіма каналами купівлі іноземної валюти населенням.

Операції на міжбанку

Середньоденний обсяг торгів на міжбанку, скажімо, зріс до 250 мільйонів доларів. Протягом листопада, для порівняння, він складав близько 160 мільйонів доларів, зауважує у коментарі 24 Каналу банкірка Анна Золотько.

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Анна Золотько Директорка департаменту казначейських операцій Юнекс Банку НБУ, дотримуючись стратегії керованої гнучкості, з одного боку, відреагував на ситуацію посиленням інтервенцій – минулого тижня регулятор продав на ВРУ 978 мільйонів доларів, що є максимальним показником з моменту переходу ринку на новий курсовий режим. А з іншого боку, дав можливість котируванням помірно зростати в період підвищеного попиту.

Попит на валюту серед українців зріс

Послаблення гривні на міжбанку автоматично призвело до зростання вартості іноземної валюти для населення при купівлі безготівковими каналами, пояснює банкірка.

Це своєю чергою спровокувало подорожчання доларів та євро у готівковому сегменті. Також зростання курсу викликало відчутне пожвавлення попиту на придбання валюти українцями.

Статистика НБУ зафіксувала збільшення обсягів придбання валюти населенням протягом минулого тижня на 14 – 15% від середніх показників грудня.

протягом минулого тижня на 14 – 15% від середніх показників грудня. Щоправда, слід відзначити й помірне зростання обсягів продажу готівкової валюти в межах 8%, що, вочевидь, пояснюється різдвяними витратами українців.

Офіційний курс досяг пікових значень

Золотько також додає, що такі тенденції на валютному ринку призвели до помітного зростання курсу в усіх сегментах. Офіційний курс досяг пікових позначок на рівні 37,60 гривень за долар у четвер, а на готівковому ринку у той же день середня вартість американського долара досягла 38,23 гривні за долар.

Але у п’ятницю, на фоні послаблення тиску на гривню та зменшення попиту курс дещо знизився: більша частина угод на міжбанку у другій половині останнього дня тижня укладалися в межах 37,48 – 37,55 гривні за долар.

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Чого чекати від курсу в останній тиждень грудня

Цього тижня Золотько очікує на різноспрямований рух на валютному ринку. У безготівковому сегменті слід очікувати на подальше послаблення попиту на валюту. З одного боку, у період різдвяних канікул в Європі активність українських імпортерів має суттєво послабитися.

А вітчизняні компанії в останні дні року потребують додаткових обсягів гривневої ліквідності, що має посилити пропозицію валюти.

З іншого боку, наприкінці року через масовані виплати зарплат українцям слід очікувати на помірне зростання попиту на купівлю іноземної валюти з боку населення – девальваційні очікування залишаються доволі високими, відтак частину вільної гривні українці неодмінно спрямують на купівлю доларів та євро усіма доступними каналами,

– прогнозує банкірка.

Тож резюмуючи, Золотько вважає, що на безготівковому ринку протягом цього тижня слід очікувати корекції та зміцнення гривні. Це має стати стримувальним чинником й для готівкового сегмента, хоча тут цілком ймовірні спроби спекулятивно налаштованих учасників зіграти на девальваційних настроях українців.

На мій погляд, у готівковому сегменті курс цього тижня коливатиметься в межах розширеного коридору 37,8 – 38,5 гривень за долар,

– зазначає Золотько.

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