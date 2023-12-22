Офіційний курс 22 грудня

За даними Нацбанку, офіційний курс 22 грудня вперше від початку повномасштабної війни сягнув 37,59 гривні за долар, що більше на 4 копійки порівняно з минулою добою.

Читайте також Непогано, але є нюанси: яким був 2023 рік для гривні

Щодо євро, то на сьогодні ціна сягнула 41,28 гривні. Вартість зросла аж на 22 копійки за добу.

Яким буде офіційний курс долара та євро 25 грудня:

Долар – 37,55 гривні,

Євро – 41,37 гривні.

Курс на готівковому ринку

Станом на ранок 22 грудня долар коштує:

В банках купівля становить 37,6 гривні , а продаж – 38,2 гривні.

, а продаж – В обмінниках: купівля – на рівні 37,53 гривні , а продаж – 38,36 гривні.

, а продаж – На чорному ринку: купівля – 38,04 гривні, а продаж – 38,2 гривні.

Долар у січні

Як повідомив 24 Каналу банкір Тарас Лєсовий, січень 2024 року може бути для курсів стабільним. Відтак зміни у грудні, а це скасування обмежень на готівковому ринку та м’яке втручання регулятора на міжбанк для досягнення щонайменше балансу між попитом і пропозицією, триватимуть і на початку року.

Тарас Лєсовий Начальник департаменту казначейства Глобус Банку Наразі немає жодних ознак для "стурбованості": міжнародні валютні резерви України становлять майже 39 мільярдів доларів – цього цілком достатньо досить тривалий час підтримувати баланс на валютному ринку. А обсяги міжнародної допомоги навряд чи будуть меншими за озвучені урядом 41 мільярдів доларівна рік.

За прогнозами Лєсового, варто очікувати, що НБУ буде мати вагомий вплив на курсоутворення на міжбанку.

Обсяги очікуваної макрофінансової допомоги у 2024 році, які можуть наситити бюджет та суттєво скоротити різницю між видатками та доходами, а також розв’язання проблем з експортом / імпортом на західних кордонах країни,

– каже банкір

Ще один вагомий аспект, що опосередковано впливатиме на валютний ринок – це ситуація на фронті вкупі з наслідками можливих ворожих атак на об’єкти критичної інфраструктури.

Спотова, маржинальна, ф'ючерсна торгівля, Криптодепозит до 24,85% річних: WhiteBIT пропонує інструменти для користувачів будь-якого рівня – від новачків до професійних трейдерів.