Жовтень став місяцем змін

Під час розмови з 24 Каналом економіст Данило Монін зауважив, що цей рік для гривні пройшов непогано.

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Зверніть увагу! З позначки у 36,56 гривні, яку зафіксували влітку 2022 року, у листопаді 2023 року вона сягнула 36,17 гривні, а вже 21 грудня – 37,55 гривні.

Данило Монін Економіст З урахуванням того, що курс майже весь рік 2023 був фіксованим – то, звичайно, цей рік для гривні пройшов непогано. Водночас українська економіка має найкритичніші дисбаланси.

На сьогодні торговельний дефіцит сягне 21% ВВП, або 37 мільярдів доларів. І цей дефіцит, за словами експерта, покривався з надлишковою фінансовою допомогою із назовні.

Нагадуємо, що з 3 жовтня Національний банк перейшов від фіксованого курсу до режиму керованої гнучкості. Відтак тепер офіційний курс залежить від операцій на міжбанківському валютному ринку за участю регулятора. Важливо додати, що новий режим щодо курсу сприятиме наближенню готівкового курсу до офіційного.

Монін додає, що спочатку це викликало подив, адже курс гривні зміцнювався. Втім згодом, коли регулятор почав планово девальвувати гривню, стало зрозуміло, що такі дії правильні у поточній ситуації.

Як змінювалася вартість

З 3 жовтня офіційний курс гривні щодо долара впродовж декількох днів знецінювався. Втім після цього курс долара почав лізти вниз, і вже 17 жовтня становив 36,32 гривні. Такі "американські гірки" тривали до 24 листопада, коли вартість становила майже рівно 36 гривень.

Зверніть увагу! Ще раніше у коментарі 24 Каналу банкірка Анна Золотько зауважила, що курс гривні пройшов дуже успішно 2022 рік, і це попри падіння економіки та інфляції. Втім, це стало можливим завдяки міжнародній підтримці.

З того часу і по сьогодні офіційний курс долара становить 37,55 гривні. Порівняно з аналогічним періодом минулого року вартість виросла на майже 1 гривню, станом на 21 грудня.

Підсумовуючи, як розповів заступник очільника НБУ Юрій Гелетій, ситуація після впровадження керованої гнучкості у листопаді поліпшилася.

Юрій Гелетій Заступник голови Національного Банку України Обсяг угод між банками без участі НБУ збільшився майже утричі порівняно з вереснем – до 88 мільйонів доларів на день. Середньоденний чистий продаж валюти НБУ зменшився до 111 мільйонів доларів порівняно зі 128 мільйонами доларів у вересні.

За його словами, офіційний курс коливається в обидва боки, таким чином реагуючи на зміни на валютному ринку.

Готівковий курс довжиною у рік

Впродовж 2023 року долар найсуттєвіше змінився навесні, коли вартість купівлі та продажу опустилася. Відтак купівля подекуди дешевшала до 36,95 на початку квітня.

Ще нижче курс опускався у серпні – до 36,75 гривні, але після цього одразу зріс. Тож наприкінці місяця вже сягав майже 38 гривень за долар.

У грудні купівля обмінниками долара знову опустилася до 37,03 гривні, тим самим опустившись нижче, ніж офіційний курс.

Зверніть увагу! Станом на 21 грудня офіційний курс, за даними НБУ, становить 37,55 гривні.

Що буде з курсом у 2024 році

Як розповів 24 Каналу економіст Данило Монін, курс у новому році залежатиме від наявності або відсутності в потрібному обсязі зовнішнього фінансування. Відтак у нього два прогнози:

Якщо фінансування буде достатньо, то курс буде на рівні 40,7 гривні. Тобто такий показник, який заклали у бюджеті на 2024 рік.

Якщо ж зовнішні гравці не дадуть достатньо грошей, то курс може становити цілком реально 45 – 50 гривень. Україні доведеться закрити частину дефіциту коштом власних ресурсів.

Данило Монін Економіст Втім, при негативному торговому балансі в 37 мільярдів доларів, й приблизно такому і у 2024 році, – це питання часу, коли відбудеться глибока девальвація. Вважаю, що правильно її починати проводити вже у 2024 році, аби оголосити пік майбутніх періодів.

Водночас експерт Борис Кушнірук вважає, що вирішувати, яким буде курс, буде Нацбанк. Втім він критикує такі дії.

Борис Кушнірук Економіст Відповідно, яким буде курс вирішує лише одна інституція – Нацбанк. І тут ми переходимо до ситуації, коли дії Нацбанку абсолютно непрогнозовані.

Водночас він вважає, що ріст курсу у 2024 році відбудеться через те, що з великою ймовірністю надходження допомоги Україні буде значно меншою, ніж у 2023 році.