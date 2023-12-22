Октябрь стал месяцем перемен

Во время разговора с 24 Каналом экономист Даниил Монин заметил, что этот год для гривны прошел неплохо.

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Обратите внимание! С отметки в 36,56 гривны, зафиксированной летом 2022 года, в ноябре 2023 года она достигла 36,17 гривны, а уже 21 декабря – 37,55 гривны.

Даниил Монин Экономист С учетом того, что курс почти весь год 2023 был фиксированным – то, конечно, этот год для гривны прошел неплохо. В то же время у украинской экономики есть самые критические дисбалансы.

На сегодняшний день торговый дефицит достигнет 21% ВВП, или 37 миллиардов долларов. И этот дефицит, по словам эксперта, покрывался с избыточной финансовой помощью извне.

Напоминаем, что с 3 октября Национальный банк перешел от фиксированного курса к режиму управляемой гибкости. Поэтому теперь официальный курс зависит от операций на межбанковском валютном рынке с участием регулятора. Важно добавить, что новый режим по курсу будет способствовать приближению наличного курса к официальному.

Монин добавляет, что поначалу это вызвало удивление, ведь курс гривны укреплялся. Впрочем, впоследствии, когда регулятор начал планово девальвировать гривну, стало ясно, что такие действия правильные в текущей ситуации.

Как изменялась стоимость

С 3 октября официальный курс гривны по отношению к доллару в течение нескольких дней обесценивался. Впрочем, после этого курс доллара начал лезть вниз, и уже 17 октября составил 36,32 гривны. Такие "американские горки" продлились до 24 ноября, когда стоимость составляла почти ровно 36 гривен.

Обратите внимание! Еще раньше в комментарии 24 Каналу банкир Анна Золотько заметила, что курс гривны прошел очень успешно 2022 год, и это несмотря на падение экономики и инфляции. Впрочем, это стало возможным благодаря международной поддержке.

С тех пор и по сей день официальный курс доллара составляет 37,55 гривны. По сравнению с аналогичным периодом в прошлом году стоимость выросла на почти 1 гривну, по состоянию на 21 декабря.

Подытоживая, как рассказал заместитель главы НБУ Юрий Гелетий, ситуация после внедрения управляемой гибкости в ноябре улучшилась.

Юрий Гелетий Заместитель председателя Национального Банка Украины Объем сделок между банками без участия НБУ увеличился почти втрое по сравнению с сентябрем – до 88 миллионов долларов в день. Среднедневная чистая продажа валюты НБУ уменьшилась до 111 миллионов долларов по сравнению со 128 миллионами долларов в сентябре.

По его словам, официальный курс колеблется в обе стороны, таким образом реагируя на изменения на валютном рынке.

Наличный курс длиной в год

В течение 2023 года доллар существенно изменился весной, когда стоимость покупки и продажи опустилась. Следовательно, покупка кое-где дешевела до 36,95 в начале апреля.

Еще ниже курс опускался в августе – до 36,75 грн, но после этого сразу вырос. Таким образом, в конце месяца уже достигал почти 38 гривен за доллар.

В декабре покупка обменниками доллара снова опустилась до 37,03 гривны, тем самым опустившись ниже официального курса.

Обратите внимание! По состоянию на 21 декабря официальный курс по данным НБУ, составляет 37,55 гривны.

Что будет с курсом в 2024 году

Как рассказал 24 Канала экономист Даниил Монин, курс в новом году будет зависеть от наличия или отсутствия в нужном объеме внешнего финансирования. Следовательно, у него два прогноза:

Если финансирования будет достаточно, курс будет на уровне 40,7 гривны. То есть такой показатель, заложенный в бюджете на 2024 год.

Если же внешние игроки не дадут достаточно денег, то курс может составить вполне реально 45 – 50 гривен. Украине придется закрыть часть дефицита за счет собственных ресурсов.

Даниил Монин Экономист Впрочем, при отрицательном торговом балансе в 37 миллиардов долларов, и примерно таком и в 2024 году, – это вопрос времени, когда произойдет глубокая девальвация. Считаю, что правильно ее начинать проводить уже в 2024 году, чтобы объявить пик будущих периодов.

В то же время, эксперт Борис Кушнирук считает, что решать, каким будет курс, будет Нацбанк. Впрочем, он критикует такие действия.

Борис Кушнирук Экономист Соответственно, каким будет курс решает только один институт – Нацбанк. И здесь мы переходим к ситуации, когда действия Нацбанка совершенно непрогнозируемы.

В то же время он считает, что рост курса в 2024 году произойдет из-за того, что с большой вероятностью поступления помощи Украине будет значительно меньше, чем в 2023 году.