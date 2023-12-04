Выводы НБУ

По мнению Юрия Гелетия, в ноябре произошло улучшение ситуации на валютном рынке по сравнению с сентябрем того же года.

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Юрий Гелетий Заместитель главы НБУ Объем сделок между банками без участия НБУ увеличился почти в три раза по сравнению с сентябрем – до 88 миллионов долларов в день. Среднедневная чистая продажа валюты НБУ уменьшилась до 111 миллионов долларов по сравнению со 128 миллионами долларов в сентябре.

Также он добавил, что официальный курс колеблется в обе стороны таким образом, реагируя на изменения на валютном рынке.

На наличном рынке ситуация устойчива – гривна укрепилась на 0,8% с начала ноября. Разница между официальным и наличным курсом приблизилась к 3%.

Что будет с долларом в декабре

Тарас Лесовой рассказал для 24 Канала, что сейчас у НБУ продолжается подготовка к следующему этапу либерализации валютного сектора.

Тарас Лесовой Начальник департамента казначейства Глобус Банка Можно предположить, что в декабре курсовые границы на межбанке будут на более широком уровне 36 – 38 гривен за доллар и 39 – 41 гривну за евро, а текущие колебания не превысят 0,2 гривны. Разница между курсами покупки и продажи также будет в ноябрьских пределах – не больше 0,1 гривны.

Также в декабре на валютный рынок будут влиять следующие факторы: