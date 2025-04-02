Що відбувається з економікою США

Всі ці заяви опубліковані офіційним акаунтом Білого дому, передає 24 Канал з посиланням на слова Стівані Помбой, американської економістки та засновниці компанії MacroMavens.

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Згідно з її слів, також заяви щодо допомоги по безробіттю знизились. Цей факт вона назвала позитивним сигналом.

У показниках ВВП за третій квартал були деякі несподіванки. Наприклад, сектор житлової нерухомості,

– сказала економістка.

Вона заявила, що він показав зростання на 60% у сфері житлових інвестицій. Крім того, експертка відзначила товарні запаси. Помбой зробила заяву, що їхній приріст був більшим, ніж очікувалося. Вона сказала, що це допомогло підштовхнути зростання в третьому кварталі, але це також може створити "певний зустрічний вітер" для зростання у четвертому кварталі.

Що кажуть аналітики WSJ? Водночас аналітики збільшили ймовірність рецесії Водночас аналітики збільшили ймовірність рецесії американської економіки в наступні 12 місяців до 35%, яка може виникнути на тлі ескалації торгової війни найближчими днями, про що пише The Wall Street Journal. Крім того, експерти підвисили прогноз інфляції в у Сполучених Штатах на цей рік і три зниження відсоткових ставок Федеральною резервною системою.

Важливо! Також підвищилися очікування щодо безробіття та зростання ВВП.