Чим ЄС загрожують мита від Трампа

У найгіршому сценарії ці мита можуть коштувати європейській сталеливарній промисловості ще 12 000 робочих місць, передає 24 Канал з посиланням на Bloomberg.

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Зокрема це може змусити автовиробників перенести виробництво до США. Так вважають аналітики Bloomberg Intelligence.

Видання наголошує, що Європейська економіка слабша, ніж у 2016-2020 роках, особливо у Франції та Німеччині. Однак США ж, навпаки, стали ще потужнішим глобальним двигуном попиту.

Якщо Трамп серйозний у своїх намірах, 25%-ве мито – це не жарт: за оцінками Bloomberg Economics, воно може поставити під загрозу 1,5% ВВП ЄС,

– пише Bloomberg.

Крім того, ситуація для Мексики та Канади, як зазначають у медіа, також виглядає невтішною. Економіки цих країн можуть втратити 1,3% ВВП, а інфляція підскочить.

Але Трампа це не зупиняє. Його ворожість до ЄС поширюється не лише на торгівлю, а й на регулювання технологічних компаній та розподіл витрат на оборону,

– наголосили у тексті.

Важливо! Зокрема минулого тижня він жорстко розкритикував президента України Володимира Зеленського під час зустрічі у Білому домі, а це свідчить, що щось у його підході різко змінилося.