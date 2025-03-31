Ризик рецесії США різко зростає

Аналітики Goldman Sachs збільшили ймовірність рецесії в економіці США в наступні 12 місяців до 35%. Це пов'язано з можливістю різкої ескалації глобальної торгової війни найближчими днями, передає 24 Канал із посиланням на The Wall Street Journal.

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Разом з цим, Goldman Sachs підвищив прогноз інфляції в США на цей рік і тепер прогнозує три зниження відсоткових ставок Федеральною резервною системою у 2025 році.

Підвищення прогнозу рецесії в США порівняно з попередньою оцінкою у 20% відображає зниження базових показників зростання, різке погіршення довіри домогосподарств і бізнесу останнім часом, а також заяви чиновників Білого дому, що свідчать про більшу готовність терпіти короткострокову економічну слабкість заради проведення своєї політики,

– йдеться в аналітичній записці Goldman Sachs.

Банк також підвищив свій прогноз базової інфляції PCE на кінець 2025 року до 3,5% у річному обчисленні, а також знизив прогноз зростання ВВП на 2025 рік до 1%.

Рівень безробіття у США суттєво зросте

Прогнозоване уповільнення економічного зростання США змусило Goldman Sachs підвищити очікування рівня безробіття в країні до 4,5% до кінця 2025 року. Водночас Банк переніс зниження ставки ФРС з 2026 на 2025 рік і тепер очікує три зниження ставки у липні, вересні та листопаді.

Хоча керівництво ФРС поки применшує зростання інфляційних очікувань, ми вважаємо, що воно підвищує планку для зниження ставки й, зокрема, робить більший акцент на потенційному зростанні рівня безробіття як обгрунтування для зниження ставки,

– зазначено в повідомленні.

Разом з цим, прогноз щодо ставки ФРС залишається на рівні 3,5 – 3,75%.