Офіційний курс 21 грудня

За даними Нацбанку, офіційний курс 21 грудня вперше від початку повномасштабної війни сягнув 37,55 гривні за долар, що більше на 23 копійок порівняно з минулою добою.

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Щодо євро, то на сьогодні ціна сягнула 41,06 гривні. Вартість зросла аж на 14 копійок за добу.

Яким буде офіційний курс долара та євро 22 грудня:

Долар – 37,59 гривні,

Євро – 41,28 гривні.

Курс на готівковому ринку

Станом на ранок 21 грудня долар продовжував дешевшати в банках та обмінниках.

В банках купівля становить 37,5 гривні , а продаж – 38 гривень.

, а продаж – В обмінниках: купівля – на рівні 37,75 гривні , а продаж – 38,3 гривні.

, а продаж – На чорному ринку: купівля – 38 гривень, а продаж – 38,2 гривні.

Яким буде курс у 2024 році

Під час розмови з 24 Каналом економіст Данило Монін спрогнозував два варіанти для курсу наступного року. Він пояснив, що все залежатиме від обсягу зовнішнього фінансування.

Якщо Україна отримає зовнішнє фінансування, то середній курс буде 40,7 гривні. Такий заклали у бюджет 2024 року.

Такий заклали у бюджет 2024 року. Якщо ж зовнішні гравці не дадуть достатньо грошей, Україні доведеться закрити частину дефіциту коштом власних ресурсів. Тоді курс цілком може становити 45 – 50 гривень за долар.

Данило Монін Економіст Втім, при негативному торговому балансі в 37 мільярдів доларів, й приблизно такий і у 2024 році, – це питання часу, коли відбудеться глибока девальвація.

Експерт зауважив, що правильно починати девальвацію вже у 2024 році, аби оголосити пік майбутніх періодів.

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