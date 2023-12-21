Офіційний курс 21 грудня
За даними Нацбанку, офіційний курс 21 грудня вперше від початку повномасштабної війни сягнув 37,55 гривні за долар, що більше на 23 копійок порівняно з минулою добою.
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Щодо євро, то на сьогодні ціна сягнула 41,06 гривні. Вартість зросла аж на 14 копійок за добу.
Яким буде офіційний курс долара та євро 22 грудня:
- Долар – 37,59 гривні,
- Євро – 41,28 гривні.
Курс на готівковому ринку
Станом на ранок 21 грудня долар продовжував дешевшати в банках та обмінниках.
- В банках купівля становить 37,5 гривні, а продаж – 38 гривень.
- В обмінниках: купівля – на рівні 37,75 гривні, а продаж – 38,3 гривні.
- На чорному ринку: купівля – 38 гривень, а продаж – 38,2 гривні.
Яким буде курс у 2024 році
Під час розмови з 24 Каналом економіст Данило Монін спрогнозував два варіанти для курсу наступного року. Він пояснив, що все залежатиме від обсягу зовнішнього фінансування.
- Якщо Україна отримає зовнішнє фінансування, то середній курс буде 40,7 гривні. Такий заклали у бюджет 2024 року.
- Якщо ж зовнішні гравці не дадуть достатньо грошей, Україні доведеться закрити частину дефіциту коштом власних ресурсів. Тоді курс цілком може становити 45 – 50 гривень за долар.
Втім, при негативному торговому балансі в 37 мільярдів доларів, й приблизно такий і у 2024 році, – це питання часу, коли відбудеться глибока девальвація.
Експерт зауважив, що правильно починати девальвацію вже у 2024 році, аби оголосити пік майбутніх періодів.