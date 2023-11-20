Коливання валюти: яким буде долар в кінці листопада

В середині листопада відбулося помірне зростання попиту на іноземну валюту з боку населення. Це явище нівелювало тенденції до зміцнення гривні на готівковому ринку.

Що відбувається на валютному ринку

Банкірка Анна Золотько вважає, що в середині листопада, частина додаткового попиту була абсорбована безготівковими каналами придбання валюти, повідомляє 24 Канал. Минулого тижня статистика НБУ зафіксувала невеличке збільшення середньоденних обсягів купівлі долара населенням, у такий спосіб.

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Анна Золотько Директор департаменту казначейських операцій Юнекс Банку Хоча через сплеск попиту на іноземну валюту в середині тижня було зафіксовано помірне зростання курсу. Але вже на п’ятничних торгах на ВРУ котирування опустилися до рівня 36,09 – 36,10 гривень за долар.

Золотько відзначає, що протягом останніх 7 днів готівковий курс купівлі доларів США утримувався у вузькому коридорі 37,7 – 37,75 гривні за долар. На безготівковому ринку ситуація залишалася стабільною.

Потрібно розуміти, що початок другої декади місяця традиційно є сприятливим періодом для гривні. Крім того, за словами банкірки, протягом цього тижня слід очікувати на суттєве пожвавлення споживчого попиту через масштабні маркетингові заходи у так звану "чорну п’ятницю".

На мою думку, вартість американського долара протягом наступного тижня знаходитиметься в діапазоні 37,4 – 37,9 гривні за долар,

– прогнозує Золотько

Очікувані розпродажі та підготовка до них, відволікатимуть гривневу ліквідність населення від валютного ринку. Зважаючи на той факт, що розрив між безготівковим та готівковим курсами залишається доволі значним, слід очікувати на помірне зміцнення гривні у готівковому сегменті.

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