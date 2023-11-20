Что происходит на валютном рынке

Банкир Анна Золотько считает, что в середине ноября часть дополнительного спроса была абсорбирована безналичными каналами приобретения валюты, сообщает 24 Канал. На прошлой неделе статистика НБУ зафиксировала небольшое увеличение среднедневных объемов покупки доллара населением, с помощью этого метода.

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Анна Золотько Директор департамента казначейских операций Юнекс Банка Хотя из-за всплеска спроса на иностранную валюту в середине недели был зафиксирован умеренный рост курса. Но уже на пятничных торгах по ВРУ котировки опустились до уровня 36,09 – 36,10 гривен за доллар.

Золотько отмечает, что за последние 7 дней наличный курс покупки долларов США удерживался в узком коридоре 37,7 – 37,75 гривны за доллар. На безналичном рынке ситуация оставалась стабильной.

Следует понимать, что начало второй декады месяца традиционно является благоприятным периодом для гривны. Кроме того, по словам банкира, в течение этой недели следует ожидать существенного оживления потребительского спроса из-за масштабных маркетинговых мероприятий в так называемую "черную пятницу".

На мой взгляд, стоимость американского доллара в течение следующей недели будет находиться в диапазоне 37,4 – 37,9 гривны за доллар,

– прогнозирует Золотько

Ожидаемые распродажи и подготовка к ним будут отвлекать гривневую ликвидность населения от валютного рынка. Учитывая тот факт, что разрыв между безналичным и наличным курсами остается достаточно значительным, следует ожидать умеренного укрепления гривны в наличном сегменте.

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