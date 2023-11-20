Кто может получить соцпомощь
Программа "Прихисток" была введена в апреле 2022 года. Это проект, благодаря которому, значительное количество переселенцев нашли временное жилье.
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Для того чтобы поддержать украинцев, поселивших у себя ВПЛ, правительство ввело специальную помощь на оплату коммунальных. Денежную компенсацию могут получить:
- владельцы недвижимости, приютившие ВПЛ, или их представители;
- лица, арендующие жилье, относящееся к коммунальной или государственной собственности.
Сумма компенсации сейчас такова:
- в отопительный сезон – 950 гривен на каждого переселенца, которому предоставили жилье;
- неотапливаемый – 450 гривен.
Согласно данным Минреинтеграции, благодаря программе "Прихисток" жилье предоставили 3,1 миллиона украинцев со статусом переселенца. В целом на компенсации за коммунальные выплаты было потрачено 2,2 миллиона гривен.
Как получить компенсацию за коммуналку
Владельцы жилья имеют возможность получить компенсацию, если они участники программы "Прихисток". Зарегистрироваться в проекте можно и сейчас.
Как подать заявление на компенсацию:
- Не позже, чем через день после регистрации в программе, нужно подать заявление в исполнительный комитет. Обязательно укажите ФИО, каждого переселенца, проживающего на территории вашего жилья и предоставьте копии удостоверений личности, указанных лиц.
- Исполнительный комитет, которым являются органы местного самоуправления, должен провести проверку и предоставить денежную помощь.
Выплаты производятся до 20 числа каждого месяца. И осуществляются как безналичный перевод по банковским реквизитам, которые вы указали в заявлении. Нужно понимать, что в случае, если у домохозяйства есть долги за коммуналку, денежная помощь не предоставляется.