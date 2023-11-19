Какими будут выплаты по инвалидности в декабре

В последний раз индексация пенсионных выплат была в марте. Следующий перерасчет ожидается уже в следующем году. Планируется, что индексация будет в начале марта 2024 года, однако своевременность ее проведения зависит от внешних обстоятельств, в частности ситуации на фронте.

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На сумму выплат по инвалидности влияет степень увечья лица, то есть назначенная ему группа. Сейчас минимальная сумма этих пенсий такова:

I группа – 2 300 гривен;

ІІ и ІІІ группы, при условии, что лицо не работает – 2 100 гривен;

ІІ и ІІІ группы, если гражданин работает – 2 093 гривны.

Обратите внимание! Группу лицу определяет специальная комиссия. Она не только производит осмотр, но и назначает повторную экспертизу для подтверждения статуса. Если при повторной проверке изменяется группа, корректируются и выплаты, получаемые лицом.

Сумма пенсии по инвалидности зависит от возрастной и определяется в такой пропорции:

I группа – 100% пенсии по возрасту;

ІІ группа – 90%;

ІІІ группа – 50%.

Заметьте! Возрастная пенсия определяется в соответствии со стажем, приобретенным лицом на время получения увечья, разнице его возраста и 60 лет (предельный возраст выхода на пенсию) и других индивидуальных показателей.