Кто может получать две выплаты

Работодатель бойцов, проходящих военную службу, может оставить за ними их прежнее место работы и соответственно продолжать платить зарплату.

Читайте также Профессии в Украине, которые будут наиболее нужны в ближайшие 10 лет

Напомним! Это регулируется Законом "О внесении изменений в некоторые законы Украины по оптимизации трудовых отношений".

Поэтому, если работодатель решит и дальше платить своему работнику на службе, тот сможет параллельно получать и денежное довольствие за службу, и зарплату с работы.

Деньги насчитают, если военный проходит:

срочную военную службу;

военную службу по призыву лиц офицерского состава;

военную службу по призыву во время мобилизации на особый период;

военную службу по призыву лиц из резервистов в особый период или принятых на военную службу по контракту, в частности путем заключения нового контракта на прохождение военной службы, во время действия особого периода на срок до его окончания или до дня фактического увольнения.

Это важно! Такая возможность есть только у частных фирм, а вот государственным платить работникам на службе запрещено.

Как получить компенсацию за неиспользованный отпуск

Государство компенсирует средства военным за неиспользованный ежегодный отпуск. Средства выплатят в следующих случаях:

в случае увольнения с военной службы за неиспользованные дни, в частности за прошедшие годы ежегодного основного (дополнительного) отпуска военнослужащим, имеющим детей или совершеннолетнего ребенка - лицо с инвалидностью с детства подгруппы А І группы, и дополнительный отпуск;

уволенным с военной службы по возрасту, состоянию здоровья, в связи с непосредственным подчинением близкому лицу, в связи с сокращением штатов или проведением организационных мероприятий – 50% месячного денежного довольствия за каждый полный календарный год службы.

Также компенсацию за неиспользованные дни отпуска будут выплачивать членам семьи погибших (умерших) военнослужащих.