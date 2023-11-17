Самые нужные профессии в Украине в ближайшее время
Заместитель министра экономики Украины Татьяна Бережная пояснила, что государству в ближайшее время потребуются специалисты в оборонно-промышленном комплексе.
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Мы уже сформировали свое впечатление и свои выводы относительно того, кто нам потребуется, какие будут ключевые навыки, специальности и профессии в следующие 10 лет... Мы приходим к выводу, что наиболее востребованными будут инженеры и технические специалисты для восстановления оборонно-промышленного комплекса и развития отечественных военных технологий Нам нужны будут военные специалисты всех специальностей.
Также она отметила, что очень потребуются выпускники STEM-образования (наука, технология, инженерия, математика). Кроме этого актуальными останутся следующие профессии:
- медицинские работники, реабилитологи;
- психологи;
- специалисты энергетической отрасли;
- специалисты по публичной политике;
- профессионалы в строительной отрасли – архитекторы, проектировщики, инженеры.
Зарплата украинцев выросла
Средняя зарплата украинцев выросла до 17 176 гривен во ІІ квартале 2023 года. В сравнении со вторым кварталом в 2022 году эта сумма выросла на 25,2%.
Больше выплаты возросли в следующих отраслях:
- информация и телекоммуникации – выросла на 30,1% до 36 604 гривен;
- финансовая и страховая деятельность – на 34,7% до 32 801 гривны;
- профессиональная, научная и техническая деятельность – на 21,4% до 22 871 гривны;
- государственное управление и оборона – на 13,3% до 21 929 гривен.
Кстати, в госбюджете на 2024 году предусмотрено, что средняя зарплата по Украине вырастет до 21 809 гривен.