Найпотрібніші професії в Україні найближчим часом

Заступниця міністра економіки України Тетяна Бережна пояснила, що державі найближчим часом будуть потрібні фахівці в оборонно-промисловому комплексі.

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Тетяна Бережна Заступниця міністра економіки України Ми вже сформували своє враження і свої висновки щодо того, хто нам буде потрібен, які будуть ключові навички, спеціальності та професії в наступні 10 років... Ми доходимо до висновку, що найбільш затребуваними будуть інженери та технічні спеціалісти для відновлення оборонно-промислового комплексу та розвитку вітчизняних військових технологій. Нам потрібні будуть військові фахівці всіх спеціальностей.

Також вона зауважила, що дуже будуть потрібні випускники STEM-освіти (наука, технологія, інженерія, математика). Крім цього актуальними залишаться такі професії:

медичні працівники, реабілітологи;

психологи;

фахівці енергетичної галузі;

спеціалісти з публічної політики;

професіонали у будівельній галузі – архітектори, проєктувальники, інженери.

Зарплата українців зросла

Середня зарплата українців зросла до 17 176 гривень в ІІ кварталі 2023 року. Порівняно з другим кварталом у 2022 році ця сума зросла на 25,2%.

Найбільше виплати зросли у наступних галузях:

інформація та телекомунікації – зросла на 30,1% до 36 604 гривень;

фінансова та страхова діяльність – на 34,7% до 32 801 гривні;

професійна, наукова та технічна діяльність – на 21,4% до 22 871 гривні;

державне управління й оборона – на 13,3% до 21 929 гривень.

До слова у держбюджеті на 2024 році передбачено, що середня зарплата по Україні зросте до 21 809 гривень.