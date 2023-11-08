Зарплата українців зросла

Тож середня зарплата в ІІ кварталі 2023 році зросла до 17 176 гривень, тобто на 25,2% порівняно з тим самим періодом у 2022 році.

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Найбільше зросли зарплати у таких сферах:

інформація та телекомунікації – на 30,1% до 36 604 гривень;

фінансова та страхова діяльність – на 34,7% до 32 801 гривні;

професійна, наукова та технічна діяльність – на 21,4% до 22 871 гривні;

державне управління й оборона – на 13,3% до 21 929 гривень.

Кабмін в проєкті Бюджету-2024 спрогнозував зростання реальної зарплати українців. Очікується, що в середньому вона зросте до 21 809 гривень.

Як зміниться прожитковий мінімум

З 1 січня 2024 року прожитковий мінімум зросте до 2 920 гривень, хоча раніше він становив 2 589 гривень на одну особу.

Саме до прожиткового мінімуму прив'язано багато соціальних виплат в Україні.

Нагадаємо! Раніше прожитковий мінімум підвищували двічі на рік – 1 січня та 1 липня. Проте нині відомо лише про одне заплановане зростання прописане у Бюджеті-2024.