Зарплата украинцев выросла
Поэтому средняя зарплата во ІІ квартале 2023 года выросла до 17 176 гривен, то есть на 25,2% по сравнению с тем же периодом в 2022 году.
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Больше всего выросли зарплаты в следующих областях:
- информация и телекоммуникации – на 30,1% до 36 604 гривен;
- финансовая и страховая деятельность – на 34,7% до 32801 гривны;
- профессиональная, научная и техническая деятельность – на 21,4% до 22871 гривны;
- государственное управление и оборона – на 13,3% до 21929 гривен.
Кабмин в проекте Бюджета-2024 спрогнозировал рост реальной зарплаты украинцев. Ожидается, что в среднем она вырастет до 21809 гривен.
Как изменится прожиточный минимум
С 1 января 2024 года прожиточный минимум вырастет до 2 920 гривен, хотя раньше он составлял 2589 гривен на одного человека.
Именно к прожиточному минимуму привязаны многие социальные выплаты в Украине.