По словам Алексея Шабана, заместителя главы Национального банка Украины, банковская система успешно прошла практические испытания осенью и зимой. В случае необходимости этой зимой планируется использование полученного опыта и технической готовности.

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Мы не знаем, какими будут действия врага, но стремимся быть готовыми ко всему, что может произойти,

– отметил Алексей Шабан.

В августе Национальный банк Украины провел совещание с руководителями банков, где напомнил о необходимости подготовки к возможным угрозам. НБУ попросил проверить действующие соглашения с поставщиками услуг, убедиться в готовности оборудования и персонала работать в экстремальных условиях и обновить протоколы действий.

Опыт в прошлом году

По его словам, в прошлом году Национальный банк Украины установил требование для банков иметь не менее трети своих отделений как базовые или опорные. Основная идея заключалась в том, что даже при длительном отсутствии электроснабжения эти пункты должны быть функциональными, обеспечивая основные банковские услуги. Это подразумевало не только наличие резервного источника энергии, но и резервированные средства связи от нескольких операторов.

Банки должны обеспечить работу своих дата-центров, информационных систем и каналов связи в случае отсутствия основного электропитания сроком до семи суток, а также работу отделений – до трех суток. Особое внимание необходимо уделять сохранению копий данных в следующие периоды. И вообще не должна нарушаться работа систем электронных платежей и обращения наличных,

– сказал Шабан.

Сеть Power Banking

Напомним, системно важные банки в Украине объединились для создания общей банковской сети – Power Banking. Она призвана обеспечить услуги клиентам в любых условиях, включая кризисные ситуации, например, как времена блекаута. Эта объединенная банковская сеть позволяет клиентам пользоваться услугами даже в самых сложных ситуациях.

Зачем банкоматный национальный роуминг Его цель - предоставить украинцам возможность в банкомате любого банка сети снять увеличенную сумму наличности, достаточную для удовлетворения текущих потребностей и формирования определенного запаса. Кроме того, в отделениях Power Banking введен банкоматный национальный роуминг, что делает доступ к банкоматам более удобным для клиентов разных регионах страны.

В настоящее время Power Banking насчитывает около 2360 пунктов обслуживания более чем в 380 городах на территории Украины. Это охватывает более половины — 53% — всех работающих отделений. Из системно важных банков, которых насчитывается 15, три четверти, или 75%, составляют эту сеть.