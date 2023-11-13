Государство выплатит деньги бойцам, не использовавшим ежегодный или дополнительный отпуск.

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Согласно Закону Украины "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по усилению социальной защиты военнослужащих, полицейских и других лиц", предусмотрено введение :

Выплата компенсации также будет производиться для членов семей погибших (умерших) военнослужащих за неиспользованные ими дни ежегодного основного (дополнительного) отпуска.

Как получить компенсацию

Военнослужащий должен предоставить рапорт командиру воинской части для получения компенсации за неиспользованные дни дополнительного отпуска. В этом рапорте необходимо отметить в том числе:

Дата увольнения с военной службы; Количество дней неиспользованного дополнительного отпуска за каждый год; Основание увольнения с военной службы; Норма закона, предусматривающая такую компенсацию.

Важно! Выплата военнослужащим указанной единовременной денежной помощи при увольнении их с военной службы осуществляется Министерством обороны Украины, другими образованными в соответствии с законами Украины военными формированиями и правоохранительными органами за счет средств Государственного бюджета Украины, предусмотренных на их содержание.