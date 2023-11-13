Государство выплатит деньги бойцам, не использовавшим ежегодный или дополнительный отпуск.
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В каких случаях предполагается компенсация
Согласно Закону Украины "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по усилению социальной защиты военнослужащих, полицейских и других лиц", предусмотрено введение :
- выплаты в случае увольнения с военной службы компенсации за неиспользованные дни, в частности, за прошлые годы ежегодного основного (дополнительного) отпуска военнослужащим, имеющим детей или совершеннолетнего ребенка - лицо с инвалидностью с детства подгруппы А І группы, и дополнительного отпуска;
- компенсационную выплату уволенным с военной службы по возрасту, состоянию здоровья, в связи с непосредственным подчинением близкому лицу, в связи с сокращением штатов или проведением организационных мероприятий – 50 процентов месячного денежного довольствия за каждый полный календарный год службы.