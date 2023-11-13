Держава виплатить гроші бійцям, що не використали щорічну або додаткову відпустку.
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У яких випадках передбачається компенсація
Згідно із Законом України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення соціального захисту військовослужбовців, поліцейських та деяких інших осіб", передбачено запровадження:
- виплати у разі звільнення з військової служби компенсації за невикористані дні, зокрема за минулі роки щорічної основної (додаткової) відпустки військовослужбовцям, які мають дітей або повнолітню дитину — особу з інвалідністю з дитинства підгрупи А І групи, та додаткової відпустки;
- компенсаційну виплату звільненим з військової служби за віком, станом здоров'я, у зв'язку з безпосереднім підпорядкуванням близькій особі, у зв'язку зі скороченням штатів або проведенням організаційних заходів – 50 відсотків місячного грошового забезпечення за кожний повний календарний рік служби.