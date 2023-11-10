Які виплати можуть отримати українці

Грошова допомога надається різним категоріям населення: ВПО, малозабезпеченим родинам, жителям прифронтових територій. Також на соціальні виплати можуть розраховувати і громадяни, які мають значні проблеми зі здоров'ям. Достатня увага приділяється і допомозі сім'ям з дітьми.

Читайте також Індексація у 2024 році: хто з пенсіонерів отримає найменше підвищення пенсії

Зокрема, соцвиплати отримують родини, які усиновили дитину. Їм держава надає одноразову грошову допомогу у розмірі 50 тисяч гривень. Батьки, які виховують дитину самостійно, мають право на щомісячні виплати у сумі 2 684 гривні протягом пів року після прийняття заяви.

Також грошову допомогу надають родинам, де проживають тяжко хворі діти. Виплати складають 4 544 або 5 666 гривень та нараховуються щомісячно протягом пів року. Своєю чергою діти з інвалідністю мають право на постійну допомогу у розмірі 70% прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність.

Прожитковий мінімум для осіб, які втратили працездатність, зараз становить 2 093 гривні.

Як оформити соцдопомогу у Дії

Подати заяву на оформлення грошової допомоги можна онлайн. Для цього необхідно пройти реєстрацію у застосунку Дія.

Посилання для подачі заяви: