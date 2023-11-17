Хто може отримувати дві виплати

Роботодавець бійців, які проходять військову службу, може залишити за ними їх колишнє місце роботи й відповідно продовжувати платити зарплату.

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Нагадаємо! Це регулюється Законом "Про внесення змін до деяких законів України щодо оптимізації трудових відносин".

Тож, якщо роботодавець вирішить й надалі платити своєму працівнику на службі, той зможе паралельно отримувати і грошове забезпечення за службу, і зарплату з роботи.

Гроші нарахують, якщо військовий проходить:

строкову військову службу;

військову службу за призовом осіб офіцерського складу;

військову службу за призовом під час мобілізації на особливий період;

військову службу за призовом осіб з-поміж резервістів в особливий період або прийнятих на військову службу за контрактом, зокрема, шляхом укладення нового контракту на проходження військової служби, під час дії особливого періоду на строк до його закінчення або до дня фактичного звільнення.

Це важливо! Така можливість є лише у приватних фірм, а от державним платити працівникам на службі заборонено.

Як отримати компенсацію за невикористану відпустку

Держава компенсує кошти військовим за невикористану щорічну відпустку. Кошти виплатять у таких випадках:

у разі звільнення з військової служби за невикористані дні, зокрема, за минулі роки щорічної основної (додаткової) відпустки військовослужбовцям, які мають дітей або повнолітню дитину — особу з інвалідністю з дитинства підгрупи А І групи, та додаткової відпустки;

звільненим з військової служби за віком, станом здоров'я, у зв'язку з безпосереднім підпорядкуванням близькій особі, у зв'язку зі скороченням штатів або проведенням організаційних заходів – 50% місячного грошового забезпечення за кожний повний календарний рік служби.

Також компенсацію за невикористані дні відпустки виплачуватимуть для членів родин загиблих (померлих) військовослужбовців.