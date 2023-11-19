Якими будуть виплати по інвалідності у грудні

Востаннє індексація пенсійних виплат була у березні. Наступний перерахунок очікується уже у наступному році. Планується, що індексація буде на початку березня 2024 року, однак, вчасність її проведення залежить від зовнішніх обставин, зокрема ситуації на фронті.

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На суму виплат по інвалідності впливає ступінь каліцтва особи, тобто призначена їй група. Зараз мінімальна сума цих пенсій така:

І група – 2 300 гривень;

ІІ та ІІІ групи, за умови, що особа не працює – 2 100 гривень;

ІІ та ІІІ групи, якщо громадянин працює – 2 093 гривні.

Зверніть увагу! Групу особи визначає спеціальна комісія. Вона не тільки проводить огляд, а і призначає повторну експертизу для підтвердження статусу. Якщо під час повторної перевірки змінюється група, коригуються і виплати, які отримує особа.

Сума пенсії по інвалідності, залежить від вікової і визначається у такій пропорції:

І група – 100% пенсії за віком;

ІІ група – 90%;

ІІІ група – 50%.

Зауважте! Вікова пенсія визначається відповідно до стажу, який набула особа на час отримання каліцтва, різниці її віку та 60 років (граничний вік виходу на пенсію) та інших індивідуальних показників.