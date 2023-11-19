Якими будуть виплати по інвалідності у грудні

Востаннє індексація пенсійних виплат була у березні. Наступний перерахунок очікується уже у наступному році. Планується, що індексація буде на початку березня 2024 року, однак, вчасність її проведення залежить від зовнішніх обставин, зокрема ситуації на фронті.

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На суму виплат по інвалідності впливає ступінь каліцтва особи, тобто призначена їй група. Зараз мінімальна сума цих пенсій така:

  • І група – 2 300 гривень;
  • ІІ та ІІІ групи, за умови, що особа не працює – 2 100 гривень;
  • ІІ та ІІІ групи, якщо громадянин працює – 2 093 гривні.

Сума пенсії по інвалідності, залежить від вікової і визначається у такій пропорції:

  • І група – 100% пенсії за віком;
  • ІІ група – 90%;
  • ІІІ група – 50%.