Якими будуть виплати по інвалідності у грудні
Востаннє індексація пенсійних виплат була у березні. Наступний перерахунок очікується уже у наступному році. Планується, що індексація буде на початку березня 2024 року, однак, вчасність її проведення залежить від зовнішніх обставин, зокрема ситуації на фронті.
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На суму виплат по інвалідності впливає ступінь каліцтва особи, тобто призначена їй група. Зараз мінімальна сума цих пенсій така:
- І група – 2 300 гривень;
- ІІ та ІІІ групи, за умови, що особа не працює – 2 100 гривень;
- ІІ та ІІІ групи, якщо громадянин працює – 2 093 гривні.
Сума пенсії по інвалідності, залежить від вікової і визначається у такій пропорції:
- І група – 100% пенсії за віком;
- ІІ група – 90%;
- ІІІ група – 50%.