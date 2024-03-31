Долар може зрости: як зміниться курс у квітні

31 березня 2024, 14:25
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У квітні курс валют буде очікуваним, хоча на ринку перебуватиме психологічна складова. Попит на валюту може зрости й багато чого залежатиме від дій НБУ.

Яким буде курс долара у квітні

Тарас Лєсовий розповів для 24 Каналу, що курс долара у квітні через валютні інтервенції буде дещо мінливим, але суттєво не зміниться. Також ринок миттєво реагуватиме на зміни на міжбанку.

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Тарас Лєсовий

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Важливо також зазначити, що надходження макрофінансової допомоги, окрім суто практичної функції покриття видатків бюджету, ще й позначиться на діях регулятора: він, фактично, у своїх тактиках позбудеться фінансових обмежень і проводитиме більш варіативну політику на міжбанку, прокладаючи шлях до ще більшої лібералізації валютного ринку.

Тож погрози щодо долара наступні:

  • Коливання будуть в межах – 39 – 40 гривень за долар на міжбанку та готівковому ринку.
  • Поточні курсові зміни на міжбанку складуть до 0,2 гривні, у комбанках – до 0,3 – 0,5 гривні, в обмінних пунктах – до 0,5 гривні.
  • Різниця між купівлею та продажем на готівковому ринку – до 0,05 гривні за долар на міжбанку, до 0,5 – 0,6 гривні за долар у комерційних банках,  0,6 – 1 гривні за долар в обмінниках.
  • Діапазон курсів купівлі на готівковому ринку –  0,2 – 0,3 гривні за долар у комбанках та 0,3 – 0,5 гривень за долар в обмінниках.
  • Діапазон курсів продажу на готівковому ринку – 0,1 – 0,2 гривні за долар у комбанках та 0,3 – 0,5 гривні за долар в обмінниках.
  • Середні тижневі коливання курсів – до 1,5 – 2% (до 0,6 гривні) від понеділкового курсу.

Що ще вплине на курс

  • Обсяг і "ритми" отримання макрофінансової допомоги.
  • Обсяг експортно-імпортного виторгу, на основі якого формуються міжнародні резерви (зокрема, поновлення морського контейнерного перевезення; сподівання на розв’язання зашморгу блокади західних автошляхів).
  • Розвиток всіх сфер і галузей економіки (зокрема активізація фермерів з початком посівної).
  • Перебіг бойових дій та наслідки ворожої агресії (непрямий чинник, проте важливий у формуванні суспільних настроїв).

 

Автор: Тетяна Стельмах