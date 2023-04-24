Чи є потенціал для зростання долара: прогноз курсу на кінець квітня

Минулого тижня вартість готівкового долара помірно зростала й у другій половині тижня навіть перетнула позначку 38 гривень за долар. Чи залишається потенціал для подальшого зростання курсу в останній тиждень квітня, читайте далі.

Що відбувалось на готівковому ринку минулого тижня

Банкірка Анна Золотько у коментарі 24 Каналу зауважила, перетину позначки у 38 гривень для подальшого зростання реального попиту виявилося недостатньо, тож курс продажу стабілізувався в коридорі 38 – 38,10 гривень за долар.

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Анна Золотько Директор департаменту казначейських операцій Юнекс Банку Зважаючи на той факт, що минулого тижня ще низка банків знизила вартість долара при купівлі безготівкової валюти з розміщенням на тримісячному депозиті, значного потенціалу для подальшого зростання курсу на готівковому ринку я не бачу.

НБУ послабив обмеження на валютному ринку

Крім того, Золотько зауважує, що наприкінці минулого тижня НБУ ухвалив деякі рішення, спрямовані на послаблення обмежень на валютному ринку. Одне з найважливіших – збільшення ліміту продажу готівкової валюти банками.

Тож відсьогодні фінустанови зможуть продавати населенню в касах обсяг готівкової валюти, яку вони придбали в фізичних осіб (ця норма діяла і раніше) та 120% від обсягу купленою в приватних осіб безготівкової валюти. Раніше вона становила 100%. Це збільшить пропозицію готівкової валюти з боку банків та посилить конкуренцію з небанківськими установами.

В абсолютному вираженні йдеться про досить скромні цифри. Зважаючи на статистику НБУ, йтиметься про додаткову пропозицію в межах 1 мільйон доларів на день. Тож до радикальних змін зазначене послаблення навряд чи призведе – готівковий курс навряд зможе в короткостроковій перспективі зрівнятися з безготівковим. Але руху у цьому напрямку можна очікувати вже цього тижня,

– прогнозує банкірка.

З іншого боку поки неможливо спрогнозувати реакцію ринку на ситуативне зростання попиту саме на готівку з боку банків для підкріплення кас, додає Золотько.

Яким буде готівковий курс цього тижня

Банкірки зауважує, що проблем з постачанням купюр наразі немає, проте різке тимчасове зростання попиту цілком ймовірно може спричинити короткочасний дефіцит готівки на ринку та стримати позитивний ефект від впровадження послаблень. Та все ж однозначно відповісти на це питання зможе лише ринок.

На мою думку, готівковий курс долара коливатиметься в діапазоні 37,5 – 38,4 гривні за долар,

– резюмує вона.

Готівковий курс 24 квітня