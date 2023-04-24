Що відбувалось на готівковому ринку минулого тижня
Банкірка Анна Золотько у коментарі 24 Каналу зауважила, перетину позначки у 38 гривень для подальшого зростання реального попиту виявилося недостатньо, тож курс продажу стабілізувався в коридорі 38 – 38,10 гривень за долар.
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Зважаючи на той факт, що минулого тижня ще низка банків знизила вартість долара при купівлі безготівкової валюти з розміщенням на тримісячному депозиті, значного потенціалу для подальшого зростання курсу на готівковому ринку я не бачу.
НБУ послабив обмеження на валютному ринку
Крім того, Золотько зауважує, що наприкінці минулого тижня НБУ ухвалив деякі рішення, спрямовані на послаблення обмежень на валютному ринку. Одне з найважливіших – збільшення ліміту продажу готівкової валюти банками.
Тож відсьогодні фінустанови зможуть продавати населенню в касах обсяг готівкової валюти, яку вони придбали в фізичних осіб (ця норма діяла і раніше) та 120% від обсягу купленою в приватних осіб безготівкової валюти. Раніше вона становила 100%. Це збільшить пропозицію готівкової валюти з боку банків та посилить конкуренцію з небанківськими установами.
В абсолютному вираженні йдеться про досить скромні цифри. Зважаючи на статистику НБУ, йтиметься про додаткову пропозицію в межах 1 мільйон доларів на день. Тож до радикальних змін зазначене послаблення навряд чи призведе – готівковий курс навряд зможе в короткостроковій перспективі зрівнятися з безготівковим. Але руху у цьому напрямку можна очікувати вже цього тижня,
– прогнозує банкірка.
З іншого боку поки неможливо спрогнозувати реакцію ринку на ситуативне зростання попиту саме на готівку з боку банків для підкріплення кас, додає Золотько.
Яким буде готівковий курс цього тижня
Банкірки зауважує, що проблем з постачанням купюр наразі немає, проте різке тимчасове зростання попиту цілком ймовірно може спричинити короткочасний дефіцит готівки на ринку та стримати позитивний ефект від впровадження послаблень. Та все ж однозначно відповісти на це питання зможе лише ринок.
На мою думку, готівковий курс долара коливатиметься в діапазоні 37,5 – 38,4 гривні за долар,
– резюмує вона.
Готівковий курс 24 квітня
- В банках долар можна продати в середньому за 37,70 гривні, а купити за 38,25 гривні.
- В обмінниках купують долар в середньому за 37,75 гривні, а продають – за 38,15 гривні.
- На чорному ринку купівля долара в середньому на рівні 38,01 гривні, а продаж – 38,15 гривні.