Відносна стабільність: що буде з курсом долара у липні

Курс гривні у липні буде у відносному спокої з тенденцією до зміцнення. Фінансовий аналітик пояснив, що впливає на творення курсу.

Від чого залежить курс долара

За словами економіста та фінансового аналітика Олексія Куща, під час війни на курс долара впливає надходження міжнародної фінансової допомоги, яка його стабілізує. Також він наголосив, що дуже негативно на курс діє відтік коштів по платіжних картках українських мігрантів в Європі та інших країнах.

Читайте також Знову падає: що буде з курсом долара протягом тижня

Олексій Кущ Економіст та фінансовий аналітик Відповідно, балансування цих двох факторів – відтік коштів на утримання українців за кордоном і притік валюти від міжнародних донорів – це і формує базовий тренд гривні. Серед додаткових трендів – надходження від трудових мігрантів скоротилися, але в принципі є більше 10 мільярдів доларів на рік. Також зерновий коридор функціонує. Тобто ми отримуємо експортну виручку за експорт зерна, це в межах 5 – 6 мільярдів доларів.

На початку повномасштабної війни відтік складав 2 – 2,5 мільярда доларів на місяць, нині цей показник впав приблизно до 1 – 1,5 мільярда доларів.

Він додав, що літо є стабільним часом для валюти, тим паче, що українці стали менше відпочивати за кордоном.

Що буде з курсом долара у липні

За словами Олексія Куща усе залежатиме від динаміки міжнародної фінансової допомоги та ситуації на фронті.

Але якщо все буде в такому форматі як зараз, то слід очікувати, що гривня буде стабільною, плюс-мінус пʼять відсотків вверх чи вниз, такий коридор змін. Тому курс буде коливатись біля позначки, яка є зараз,

– пояснив експерт.

Він додав, що курс до кінця 2023 року мінятиметься у залежності від динаміки війни.

До кінця року, я думаю, абсолютно нереально робити такі прогнози. Тому що ми не знаємо ні динаміки війни, ми не знаємо, що буде з економікою. Тобто будь-яка військова ескалація може викликати посилення тиску на гривню. Максимум горизонт прогнозування – це один-два місяці,

– розповів економіст.

На його думку, долар після війни так само залежатиме від міжнародної підтримки та умов на яких війна закінчиться. Якщо Україні будуть давати кошти лише на покриття внутрішніх бюджетних дефіцитів, тоді гривня буде залишатись стабільною, але не буде такого суттєвого зміцнення гривні.

Який курс долара 4 липня

Сьогодні курс долара коливався у діапазоні 5 копійок, але в цілому лишився без змін. Лише здорожчав продаж в обмінниках та подешевшала купівля у банках.