От чего зависит курс доллара

По словам экономиста и финансового аналитика Алексея Куща, во время войны на курс доллара влияет поступление международной финансовой помощи, стабилизирующая его. Также он подчеркнул, что очень негативно на курс действует отток средств по платежным картам украинских мигрантов в Европе и других странах.

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Напомним! В начале полномасштабной войны отток составлял 2 – 2,5 миллиарда долларов в месяц, сейчас этот показатель упал примерно до 1 – 1,5 миллиарда долларов.

Алексей Кущ Экономист и финансовый аналитик Соответственно, балансировка этих двух факторов – отток средств на содержание украинцев за границей и приток валюты от международных доноров – это и формирует базовый тренд гривны. Среди дополнительных трендов – поступления от трудовых мигрантов сократились, но в принципе больше 10 миллиардов долларов в год. Также зерновой коридор работает. То есть мы получаем экспортную выручку за экспорт зерна, это в пределах 5 – 6 миллиардов долларов.

Он добавил, что лето является стабильным временем для валюты, тем более, что украинцы стали меньше отдыхать за границей.

Что будет с курсом доллара в июле

По словам Алексея Куща, все будет зависеть от динамики международной финансовой помощи и ситуации на фронте.

Но если все будет в таком формате, как сейчас, то следует ожидать, что гривна будет стабильной, плюс-минус пять процентов вверх или вниз, такой коридор перемен. Поэтому курс будет колебаться у отметки, которая есть сейчас,

– объяснил эксперт.

Он добавил, что курс до конца 2023 будет меняться в зависимости от динамики войны.

До конца года, я думаю, совершенно нереально делать подобные прогнозы. Потому что мы не знаем ни динамики войны, мы не знаем, что будет с экономикой. То есть, любая военная эскалация может вызвать усиление давления на гривну. Максимум горизонт прогнозирования – это один-два месяца,

– рассказал экономист.

По его мнению, доллар после войны будет так же зависеть от международной поддержки и условий на которых война закончится. Если Украине будут давать средства только на покрытие внутренних бюджетных дефицитов, тогда гривна будет оставаться стабильной, но не будет существенно укрепления гривни.

Какой курс доллара 4 июля

Сегодня курс доллара колебался в диапазоне 5 копеек, но в общей сложности остался без изменений. Лишь подорожала продажа в обменниках и подешевела покупка в банках.