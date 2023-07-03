Что будет с курсом доллара в начале июля

Банкирша Анна Золотько рассказала для 24 Канала, что на прошлой неделе на валютном рынке предпринимались попытки поднять стоимость доллара. Это хотели сделать воспользовавшись периодом выплат зарплат в надежде на существенное оживление спроса на иностранную валюту со стороны населения.

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Анна Золотько Директор департамента казначейских операций Юнекс Банка На пике, в середине недели, курс достиг отметки 37,30 гривен. Но фактический спрос не был достаточно высоким, чтобы удержать тренд по росту курса. К тому же крупные системные банки, имеющие крупнейшие сети отделений, в основном продолжали удерживать курс продажи в диапазоне 37,2 – 37,25 гривен, что также способствовало стабильности на наличном валютном рынке.

Она отметила, что при этом сальдо сделок купли/продажи иностранной валюты на прошлой неделе оставалось положительным, даже несмотря на период выплат зарплат и повышенный уровень тревожности в обществе через информационный фон.

На этой неделе следует ожидать умеренной коррекции курса в сторону снижения стоимости доллара. Завершение периода выплат зарплат должно снизить спрос на валюту со стороны населения. Правда, усиление тревоги в обществе, скорее всего, будет сдерживать темпы этой коррекции и психологический уровень 37 гривен, приближение к которому я ожидала в первой половине июля, пока будет недостижимым.,

– добавила Золотько.

Банкирша спрогнозировала, что в течение следующей недели курс доллара будет находиться в пределах диапазона 36,8 – 37,4 гривны.

Какой курс доллара 3 июля

За выходные курс доллара к гривне почти не изменился. В банках и обменниках ситуация стабильная, а вот на черном рынке доллар подешевел на 2 копейки.

В банках: покупка – 36,80 гривны, продажа – 37,40 гривны;

покупка – 36,80 гривны, продажа – 37,40 гривны; В обменниках: покупка – 36,76 гривны, продажа – 37,40 гривны;

покупка – 36,76 гривны, продажа – 37,40 гривны; На черном рынке: покупка – 37,20 гривны, продажа – 37,29 гривны.

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