Курс валют в банках

По данным "Минфина", 3 июля июня покупка наличного доллара в банках Украины составляет в среднем 36,80 гривны (без изменений против 30 июня), а продажа – 37,40 гривны (без изменений).

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Наличное евро банки покупают за 40,40 гривны (без изменений), а продают в среднем по 41,10 гривны (-3 копейки).

Курс в обменниках

Евро колеблется на уровне: покупка – 40,55 гривны (-14 копеек), а продажа – 41,08 гривны (+8 копеек), по данным finance.ua.

Курс на черном рынке

На черном рынке покупка доллара в среднем на уровне 37,20 гривны (-2 копейки), а продажа – 37,29 гривны (-2 копейки).

(-2 копейки), а продажа – (-2 копейки). Евро покупают по 40,80 гривны (+4 копейки), а продают за 41 гривну (без изменений).

Каким будет курс этой недели

В комментарии 24 Каналу Тарас Лесовой, начальник департамента казначейства Глобус Банка, рассказал, что на этой неделе курс доллара будет тянуть до отметки 37 гривен, периодически протискивая ее в сторону официального курса. А евро наоборот – постарается пробить "потолок" 41,5 гривны.

Тарас Лесной Начальник департамента казначейства Глобус Банка Амплитуда ежедневных курсовых колебаний вряд ли изменится: это до 0,3 грн за доллар и 0,5 грн за евро. Что касается разницы между курсом купли и продажи, то там тоже не произойдет существенных изменений – в течение недели она не превысит в среднем 0,25 – 0,35 гривны.

Следовательно, по его прогнозам, ситуация на валютном рынке будет прогнозируемой: 37 – 38 гривен за доллар и 40 – 41,5 гривны за евро.

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