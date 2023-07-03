Курс валют у банках

За даними "Мінфіну", 3 липня червня купівля готівкового долара в банках України становить в середньому за 36,80 гривні (без змін проти 30 червня), а продаж – 37,40 гривні (без змін).

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Готівкове євро банки купують за 40,40 гривні (без змін), а продають в середньому за 41,10 гривні (-3 копійки).

Курс в обмінниках

Євро коливається на рівні: купівля – 40,55 гривні (-14 копійок), а продаж – 41,08 гривні (+8 копійок), за даними finance.ua.

Курс на чорному ринку

На чорному ринку купівля долара в середньому на рівні 37,20 гривні (-2 копійки), а продаж – 37,29 гривні (-2 копійки).

(-2 копійки), а продаж – (-2 копійки). Євро купують по 40,80 гривні (+4 копійки), а продають за 41 гривню (без змін).

Яким буде курс цього тижня

У коментарі 24 Каналу Тарас Лєсовий, начальник департаменту казначейства Глобус Банку, розповів, що цього тижня курс долара тяжітиме до позначки 37 гривень, періодично протинаючи її в бік офіційного курсу. А євро навпаки – намагатиметься пробити "стелю" 41,5 гривні.

Тарас Лєсовий Начальник департаменту казначейства Глобус Банку Амплітуда щоденних курсових коливань навряд чи зміниться: це до 0,3 гривні за долар та 0,5 гривні за євро. Щодо різниці між курсом купівлі й продажу, то там теж не відбудеться істотних змін – протягом тижня вона не перевищить в середньому 0,25 – 0,35 гривні.

Відтак, за його прогнозами, ситуація на валютному ринку буде прогнозованою: 37 – 38 гривень за долар та 40 – 41,5 гривні за євро.

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