Курси валют з 3 по 9 липня: чого чекати

Тарас Лєсовий, начальник департаменту казначейства Глобус Банку, розповів 24 Каналу, що ситуація на готівковому валютному ринку на наступний тиждень нагадуватиме ситуацію попереднього тижня.

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Тобто курс долара тяжітиме до позначки 37 гривень, періодично протинаючи її в бік офіційного курсу. А євро навпаки – намагатиметься пробити "стелю" 41,5 гривні.

Тарас Лєсовий Начальник департаменту казначейства Глобус Банку Амплітуда щоденних курсових коливань навряд чи зміниться: це до 0,3 гривні за долар та 0,5 гривні за євро. Щодо різниці між курсом купівлі й продажу, то там теж не відбудеться істотних змін – протягом тижня вона не перевищить в середньому 0,25 – 0,35 гривні.

Таким чином, ситуація на готівковому валютному ринку протягом наступного тижня залишатиметься прогнозованою: 37 – 38 гривень за долар та 40 – 41,5 гривні за євро.

Що впливатиме на долар

За словами експерта, серед головних факторів, що впливатимуть на готівковий валютний ринок, можна відокремити наступні:

Продовження політики регулятора з популяризації гривні та стратегії на поступове зміцнення гривні та утримання балансу між попитом і пропозицією на валютну готівку.

та стратегії на поступове зміцнення гривні та утримання балансу між попитом і пропозицією на валютну готівку. Зростання популярності тривалих у часі гривневих депозитів, максимальні відсотки за якими становлять 20 – 21%.

Зверніть увагу! За останні 1,5 – 2 місяці понад 75% нових депозитів у комбанках відкриваються саме в гривні терміном від 9 місяців до 1 року.

Міжнародна фінансова допомога, що дає змогу покривати левову частку витрат державного бюджету України. Очікується, що до кінця року Україна зможе отримати до 48 мільярдів доларів від міжнародних партнерів саме на бюджетний дефіцит.

Нагадуємо, що Україна отримала 5 транш у розмірі 1,5 мільярда євро допомоги від Євросоюзу, передбаченої на 2023 рік. Втім на 2024 – 2027 роки очікується, що ми зможемо отримати потужний пакет на 50 мільярдів євро. Як передбачається, цих коштів буде достатньо, щоб покрити до 45% видатків бюджету за 4 майбутні роки. Також Україна отримає 3 мільярди доларів в новому "пакеті" від Великої Британії, розрахованому на 3 роки та 1,3 мільярда доларів від США на модернізацію критичної інфраструктури.

Експортні можливості країни. За даними Держстату з січня по квітень 2023 року експортний обсяг склав 80,4% від аналогічного періоду 2022 року (загальна сума здійсненого експорту перевищує 13,3 мільярда доларів).

За даними Держстату з січня по квітень 2023 року експортний обсяг склав 80,4% від аналогічного періоду 2022 року (загальна сума здійсненого експорту перевищує 13,3 мільярда доларів). Економічний розвиток країни. Банкір зазначив, що у нас досить вдале завершення посівної – засіяна площа на 3% більше за березневі прогнози Мінагрополітики, а це понад 5,6 мільйона гектарів. Крім того, активний розвиток малого та середнього бізнесу в тому числі й завдяки участі підприємців у державній програмі пільгових кредитів "5-7-9".

Водночас ми не можемо оминути непрямий вплив на валютний ринок ситуації на фронті. З другої половини червня інформаційне тло пронизане досить різними й почасти суперечливими повідомленнями,

– зауважив Лєсовий.

Але ефективні дії військових зі звільнення України тамують будь-які панічні чи ажіотажні прояви через те, що суспільство вірить у ЗСУ.

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