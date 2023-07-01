Курсы валют с 3 по 9 июля: чего ждать

Тарас Лесовой, начальник департамента казначейства Глобус Банка, рассказал 24 Каналу, что ситуация на наличном валютном рынке на следующую неделю будет напоминать ситуацию на прошлой неделе.

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То есть, курс доллара будет тянуть до отметки 37 гривен, периодически протиная ее в сторону официального курса. А евро наоборот – постарается пробить "потолок" 41,5 гривны.

Тарас Лесной Начальник департамента казначейства Глобус Банка Амплитуда ежедневных курсовых колебаний вряд ли изменится: это до 0,3 грн за доллар и 0,5 грн за евро. Что касается разницы между курсом купли и продажи, то там тоже не произойдет существенных изменений – в течение недели она не превысит в среднем 0,25 – 0,35 гривны.

Таким образом, ситуация на наличном валютном рынке в течение следующей недели будет оставаться прогнозируемой: 37 – 38 гривен за доллар и 40 – 41,5 гривны за евро.

Что будет влиять на доллар

По словам эксперта, среди главных факторов, влияющих на наличный валютный рынок, можно выделить следующие:

Продолжение политики регулятора по популяризации гривны и стратегии на постепенное укрепление гривни и удержание баланса между спросом и предложением на валютную наличность.

и стратегии на постепенное укрепление гривни и удержание баланса между спросом и предложением на валютную наличность. Рост популярности длительных по времени гривневых депозитов, максимальные проценты по которым составляют 20 – 21%.

Обратите внимание! За последние 1,5 – 2 месяца более 75% новых депозитов в комбанках открываются именно в гривне на срок от 9 месяцев до 1 года.

Международная финансовая помощь, что позволяет покрывать львиную долю расходов Государственного бюджета Украины. Ожидается, что до конца года Украина сможет получить до 48 млрд долларов от международных партнеров именно на бюджетный дефицит.

Напоминаем, что Украина получила 5 транш в размере 1,5 млрд евро помощи от Евросоюза, предусмотренной на 2023 год. Впрочем, на 2024 – 2027 годы ожидается, что мы сможем получить мощный пакет на 50 миллиардов евро. Как предполагается, этих средств будет достаточно, чтобы покрыть до 45% расходов бюджета за 4 будущих года. Также Украина получит 3 миллиарда долларов в новом "пакете" от Великобритании, рассчитанном на 3 года и 1,3 миллиарда долларов от США на модернизацию критической инфраструктуры.

Экспортные способности страны. По данным Госстата с января по апрель 2023 года экспортный объем составил 80,4% от аналогичного периода 2022 года (общая сумма экспорта превышает 13,3 миллиарда долларов).

По данным Госстата с января по апрель 2023 года экспортный объем составил 80,4% от аналогичного периода 2022 года (общая сумма экспорта превышает 13,3 миллиарда долларов). Экономическое развитие страны. Банкир отметил, что у нас достаточно удачное завершение посевной – засеянная площадь на 3% больше мартовских прогнозов Минагрополитики, а это более 5,6 миллиона гектаров. Кроме того, активное развитие малого и среднего бизнеса, в том числе благодаря участию предпринимателей в государственной программе льготных кредитов "5-7-9".

В то же время, мы не можем обойти косвенное влияние на валютный рынок ситуации на фронте. Со второй половины июня информационный фон пронизан довольно разными и отчасти противоречивыми сообщениями,

– заметил Лесной.

Но эффективные действия военных по освобождению Украины утоляют любые панические или ажиотажные проявления из-за того, что общество верит в ВСУ.

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