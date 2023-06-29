Курс валют в банках

По данным "Минфина", 29 июня покупка наличного доллара в банках Украины составляет в среднем 36,80 гривны (+5 копеек против 28 июня), а продажа – 37,45 гривны (+5 копеек).

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Наличное евро банки покупают за 40,45 гривны (+5 копеек), а продают в среднем по 41,20 гривны (+10 копеек).

Курс в обменниках

В обменниках покупка доллара в среднем на уровне 36,76 гривны (-12 копеек), а продажа – 37,40 гривны (+7 копеек), по данным finance.ua.

(-12 копеек), а продажа – (+7 копеек), по данным finance.ua. Евро колеблется на уровне: покупка – 40,75 гривны (+5 копеек), а продажа – 41,18 гривны (+9 копеек).

Курс на черном рынке

На черном рынке покупка доллара в среднем на уровне 37,21 гривны (-2 копейки), а продажа – 37,30 гривны (-1 копейка).

(-2 копейки), а продажа – (-1 копейка). Евро покупают по 40,83 гривны (-7 копеек), а продают за 41,05 гривны (-5 копеек).

Прогноз доллара на эту неделю

В комментарии 24 Каналу банкирша Анна Золотько рассказала, что на этой неделе следует ожидать колебаний на рынке из-за сезона выплат зарплат украинцам и уплаты налогов. Этим могут воспользоваться спекулянты, которые могут попытаться расшатать рынок.

Анна Золотько Директор департамента казначейских операций Юнекс Банка Опыт прошедших недель и общее соотношение спроса и предложения, правда, не дают повода прогнозировать существенное удорожание иностранной валюты. Но такие попытки будут предприниматься. Повышенная волатильность будет сопровождаться расширением разницы между курсами продаж и покупки валюты. А после этого рынок будет искать новое равновесное значение курса. По всей вероятности, новая отметка в конце концов будет еще более приближена к котировкам МВРУ.

В то же время в ближайшие дни следует ожидать оживления курсового движения и роста диапазона его колебаний. По мнению собеседницы, курс доллара будет находиться в пределах коридора. 36,5 – 37,6 гривны.

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