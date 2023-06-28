Курс валют в банках

По данным "Минфина", 28 июня покупка наличного доллара в банках Украины составляет в среднем 36,75 гривны (-5 копеек против 27 июня), а продажа – 37,40 гривны (+5 копеек).

Читайте также Молодой картофель подешевеет, а арбузы будут импортные: сколько будут стоить продукты в июле

Наличное евро банки покупают за 40,40 гривны (+10 копеек), а продают в среднем по 41,10 гривны (10 копеек).

Курс в обменниках

В обменниках покупка доллара в среднем на уровне 36,99 гривны (+5 копеек), а продажа – 37,36 гривны (+6 копеек), по данным finance.ua.

(+5 копеек), а продажа – (+6 копеек), по данным finance.ua. Евро колеблется на уровне: покупка – 40,52 гривны (-18 копеек), а продажа – 41,22 гривны (+13 копеек).

Курс на черном рынке

На черном рынке покупка доллара в среднем на уровне 37,23 гривны (+3 копейки), а продажа – 37,31 гривны (+3 копейки).

(+3 копейки), а продажа – (+3 копейки). Евро покупают по 40,90 гривны (+10 копеек), а продают за 41,10 гривны (+12 копеек).

Каким будет доллар к концу лета

В разговоре с 24 Каналом экономист и член Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин спрогнозировал, что к концу лета доллар будет стабильным. Однако на рынке все же может присутствовать определенная волатильность.

Олег Пендзин Экономист и член Экономического дискуссионного клуба В любом случае нужно понимать, что Нацбанк достиг той цели, к которой стремился. Имею в виду, что есть официальный курс и наличный курс, который сейчас очень близок к 36,6 гривны. Я думаю, что мы с вами будем видеть в дальнейшем поддержку этого курса. Особенно если учесть то, что НБУ смог нарастить валютные резервы.

Собеседник добавил, что Украина продолжит получать средства от западных партнеров, что будет влиять на курс.

Мы будем продолжать получать помощь от партнеров, несмотря на любые проблемы. Поэтому я думаю, что неожиданного курса у нас не будет,

– уверяет он.

Сегодня WhiteBIT объединяет 3,5 млн зарегистрированных пользователей по всему миру. Миссия компании – достичь массового внедрения технологии блокчейн и расширить криптосообщество, предоставляя безопасную и простую в использовании платформу.