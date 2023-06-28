Будут ли дешеветь яйца летом

Старший научный сотрудник отдела ценообразования и аграрного рынка Национального научного центра "Институт аграрной экономики" Светлана Пашко в комментарии 24 Каналу рассказала, наблюдается ли тенденция на спад цены на яйца летом.

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Светлана Пашко Старший научный сотрудник отдела ценообразования и аграрного рынка Института аграрной экономики По многолетним наблюдениям ученых Института аграрной экономики, постепенное снижение цены на яйца – вследствие увеличения их предложения, что связано с приходом на рынок яичной продукции хозяйств населения, – продлится до середины лета.

В то же время, она добавляет, что в текущем году стремительное весенне-летнее снижение цен на яйца уже почти прекратилось. Если с марта по апрель розничная цена на яйца в супермаркетах снизилась на 10,4 – 14,3%, с апреля по май – на 6,0 – 13,5%, то с мая по июнь только на 0,6 – 1, 1%.

По официальным данным Минфина, по состоянию на 20 июня 2023 года средняя розничная цена по супермаркетам Украины на куриные яйца:

"Квочка" – 56,56 гривны за десяток,

"Ясенсвит" – 56,80 гривны за десяток,

Это на 0,36 гривны и 0,65 гривны меньше средней цены на яйца этих марок, которая была в мае этого года,

– говорит Пашко.

По прогнозам ученых Института аграрной экономики, в июле цена за одно яйцо фирменной марки составит 5,7 – 5,8 гривны, но с конца июля – начала августа цена традиционно начнет расти.

Что будет с ценами на овощи

Заведующая отделом ценообразования и аграрного рынка Национального научного центра "Институт аграрной экономики" Инна Сало пояснила, что в июле этого года, с расширением рыночного предложения, овощи могут подешеветь.

Следовательно, по прогнозам ученых Института аграрной экономики, молодой картофель может стоить 20 – 25 гривен за килограмм, лук и морковь – 45 – 47 гривен, огурцы – 55 – 60 гривен, томаты красные – 55 – 60 гривен, а розовые – 80 – 85 гривен.

Инна Сало Заведующая отделом ценообразования и аграрного рынка Национального научного центра "Институт аграрной экономики" Предпосылкой для этого является формирование значительной части их товарного предложения хозяйствами населения. Так, последние уже длительное время производят в Украине до 8,5 миллиона тонн овощей и до 20 миллионов тонн картофеля. Часть из них используется для продажи.

Инна Сало добавила, что в результате подрыва на Каховской ГЭС арбузы в этом году будут в основном импортными.

Хозяйствами населения выращивалось 93% арбузов – это до 0,4 миллиона тонн, часть из которых используется для продажи. В Херсонской области всеми категориями хозяйств выращивалось около 37% от общего объема производства этого вида агропродукции. Это значительная часть, но она может быть компенсирована путем импортных поставок,

– добавляет ученая.

По прогнозным оценкам ученых, цена на ранние арбузы будет составлять где-то 35 – 40 гривен за килограмм.

Прогноз по стоимости мяса в июле

По состоянию на 1 июня 2023 года потребительские цены на свинину выросли больше на 3,5% по сравнению с 1 мая 2023 года, а по сравнению с началом года – на 11,6%. Об этом рассказала ведущая научная сотрудница отдела ценообразования и аграрного рынка национального научного центра "Институт аграрной экономики" Наталья Копытец.

Потребительские цены на говядину в этот период увеличились на 1,7%,

На мясо птицы – куриное филе – на 1,4 %.

Наталья Копытец Ведущий научный сотрудник отдела ценообразования и аграрного рынка Института аграрной экономики При этом потребительские цены на куриные тушки остались на уровне начала мая 2023 года. Удорожание основных видов мяса обусловлено сложными условиями функционирования предприятий, выращивающих скот и птицу.

Как свидетельствуют данные Министерства аграрной политики и продовольствия Украины, по состоянию на 1 мая 2023 по сравнению с соответствующим периодом 2022 поголовье крупного рогатого скота, а также поголовье свиней сократилось на 7,2% каждое. В результате уменьшается предложение говядины и свинины и растут цены.

Впрочем, поголовье птицы увеличилось на 6,3% против мая 2022, поэтому цены на мясо птицы существенно не изменились.

Как прогнозируют ученые, в июле 2023 года основные виды мяса, а это говядина, свинина, мясо птицы, могут незначительно подорожать – в диапазоне 1,5 – 3,0%.

С крупами все стабильно

Главный научный сотрудник отдела ценообразования и аграрного рынка национального научного центра "Институт аграрной экономики" Светлана Черемисина рассказала, что по прогнозным оценкам ученых Института аграрной экономики, ценовая ситуация на крупы и муку в июле будет оставаться стабильной.

Светлана Черемисина Главный научный сотрудник отдела ценообразования и аграрного рынка Национального научного центра "Институт аграрной экономики" Средняя цена на гречневую крупу снизилась еще на 30 копеек, а рис подешевел на 1%. Впрочем, единственной крупой, которая подорожала, остается пшено.

В июне индекс потребительских цен на гречку составил 99,41%. По сравнению с предыдущим месяцем средняя цена на гречневую крупу снизилась с 52,12 гривны за килограмм до 51,82 гривны.

Рис в июне подешевел тоже – с 55,86 гривны до 55,38 гривны.

В мае пшено подорожало на 4,35%, а в июне по сравнению с предыдущим месяцем продукт прибавил в цене еще 3,25% и стоит сейчас 31,03 гривны.

Мука продолжает дешеветь. Индекс потребительских цен на этот вид агропродукции в июне составил 99,35%, а средняя цена снизилась с 16,55 до 16,44 гривны.

Несмотря на это, продукция хлебопекарной отрасли продолжит дорожать. Причина заключается в удорожании электроэнергии и с 1 июля всех видов автомобильного горючего.

По сравнению с предыдущим месяцем цена на пшеничный хлеб из муки высшего сорта выросла на 3,13% – до 43,37 гривны,

Хлеб пшеничный из муки первого сорта подорожал на 1,67% и стоит сейчас 35,30 гривны.

В течение июня батон и ржаной хлеб не подорожали.

Как прогнозируют в Институте аграрной экономики, в июле средние цены на хлеб могут вырасти на 2 – 5%.