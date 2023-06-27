Тарифы возрастут

В июле украинцам пришлют платежки за коммунальные услуги, где будет новая стоимость света и воды. В частности, стоимость изменилась следующим образом:

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Стоимость электроэнергии для всех украинцев теперь одинаковая – 2,64 гривны. Также возросла стоимость распределения электроэнергии на 25–50%.

Следует заметить, что для подсанкционных компаний, входящих в группу VS Energy, стоимость еще не изменилась, но уже в июле цены будут пересмотрены. К ним относятся: "Житомироблэнерго", ЧАО "Кировоградоблэнерго", ЧАО "Ровнооблэнерго", АО "Черновцыоблэнерго", АО "Херсоноблэнерго".

Стоимость централизованного водоснабжения и водоотвода тоже изменилась, но в каждой области цены разнятся. Их можно посмотреть на инфографике или по этой ссылке.

Напомним! Для прифронтовых территорий стоимость воды и света не изменилась.

Тарифы на газ не изменятся до 1 мая 2024 года. Так как большинство украинцев являются пользователями поставщика "Нафтогаз" – они будут платить 7,96 гривны за кубометр. У других компаний цена отличается.

Сколько будет стоить топливо в июле

С 1 июля для украинцев могут вернуть НДС 20% и довоенные акцизы на топливо. Однако окончательного решения еще не приняли, потому что мнения депутатов сильно отличаются, так что все может измениться, рассказал энергетик Геннадий Рябцев для 24 Канала.

Геннадий Рябцев Главный консультант в Национальном институте стратегических исследований То есть, если говорить о возврате только НДС 20%, то из-за роста доли акциза в цене стоимость бензина и дизельного топлива на АЗС может возрасти на 2–3 грн, а автогаза – где-то на 1 грн. Если говорить о возврате акцизного налога на довоенный уровень, то этот рост может быть более существенным, речь идет о по меньшей мере 10 грн для бензина и дизтоплива и примерно 2–3 грн для автогаза.

Он добавил, что сейчас на рынке такие проблемы:

отсутствие рынка нефтепродуктов как такового;

самоустранение государства от регулирования рынка;

значительное увеличение прибыли трейдеров.

Что будет с пенсиями

В июле запланирована уже третья и последняя за 2023 год индексация пенсий. Выплаты повысят для тех, кто вышел на отдых по специальному закону, к ним относятся бывшие:

чиновники;

ученые;

работники местных органов самоуправления и т.д.

Напомним! Журналисты больше не входят в эту категорию, поэтому их выплаты индексируют по общим правилам.

Выплаты увеличат на 19,7%, а сумма будет зависеть непосредственно от пенсии. То есть повышение может колебаться от 100 до 1 000 гривен.

Некоторых могут лишить субсидий

Летом украинцы получают гораздо меньшие субсидии, чем в отопительный сезон. Однако некоторых могут лишить этих выплат по таким причинам:

Большая жилая площадь (более 130 квадратных метров для квартир и 230 квадратных метров для частных домов);

Совершена большая покупка (более 50 тысяч гривен или купит земельный участок или другое недвижимое имущество);

Долги за коммуналку (более трех месяцев);

Более одного жилья или автомобиля в собственности (транспортное средство, которое выпустили менее 5 лет назад, кроме мопеда и прицепа);

Если на счете лица свыше 100 000 гривен или облигации на эту сумму;

Когда в семье есть совершеннолетние участники, которые не работают;

Граждане, которые не вернули излишек пересчитанной субсидии;

Члены семьи или домохозяйства являются должниками по алиментам.

Другие социальные выплаты

В Минсоцполитики объяснили, что выплаты социальной помощи в 2023 году для украинцев будут выглядеть следующим образом:

лицам с инвалидностью в результате войны и бывшим малолетним узникам концентрационных лагерей и других мест принудительного содержания, признанным лицами с инвалидностью вследствие общего заболевания, трудового увечья и других причин: I группы – 4 421 грн; II группы – 3 906 грн; III группы – 3 391 грн;

участникам боевых действий, пострадавшим участникам Революции Достоинства и бывшим несовершеннолетним узникам концентрационных лагерей, гетто, других мест принудительного содержания, а также детям, родившимся в указанных местах принудительного содержания их родителей – 1 491 гривна ;

; лицам, имеющим особые заслуги перед Родиной – 4 421 гривна ;

; членам семей погибших (умерших) лиц с инвалидностью в результате войны, боевых действий, участников войны и жертв нацистских преследований, признанных при жизни лицами с инвалидностью вследствие общего заболевания, трудового увечья и по другим причинам, которые не женились во второй раз, а также членам семей погибших (умерших) защитников и защитниц Украины – 966 гривен ;

; участникам войны и бывшим узникам концентрационных лагерей, гетто, других мест принудительного содержания, лицам, насильственно вывезенным на принудительные работы, детям партизан, подпольщиков, других участников борьбы с национал-социалистским режимом в тылу врага – 612 гривен.

Когда закончится учеба

Согласно постановлением Кабмина, обучение учеников 11 класса длилось до 30 июня из-за проблем с электроэнергией, отоплением и полномасштабной войной. Также до июля у студентов должны были завершиться сессии, поэтому сейчас они на каникулах.

Напомним! В 2023 году НМТ длится с 22 мая по 14 июля, поэтому часть абитуриентов еще частично участвует в учебном процессе.

Также с 1 июля началась вступительная кампания. Абитуриенты имеют зарегистрировать свои электронные кабинеты и загрузить необходимые документы. Прием заявлений и документов начнётся 19 июля, а закончится 31 июля в 18:00.

Чего ждать от погоды

Согласно данным Укргидрометцентра, в июле средняя температура будет на уровне 19–25 градусов по Цельсию. Самые высокие показатели, которые можно ожидать – 34–39 градусов по Цельсию.

Больше всего осадков ожидается в Карпатах (131–170 миллиметров), а в западных, северных и в Винницкой областях 62–119 миллиметров.