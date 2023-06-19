Кого могут лишить субсидии

Украинцы, тратящие 15% своей ежемесячной прибыли на коммуналку, имеют право на субсидию. В Минсоцполитики рассказали, почему людей могут лишить субсидии:

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Большая жилая площадь

Если размер жилой площади превышает 130 квадратных метров для квартир, а 230 квадратных метров для частных домов – выплаты не начислят.

Совершена большая покупка

В случае, если в течение года любой член семьи совершит покупку более чем на 50 тысяч гривен или купит земельный участок или другое недвижимое имущество, это станет основанием лишить семью субсидии.

Долги за коммуналку

Человек не выплачивает свой долг за коммунальные услуги больше трех месяцев, может остаться без выплат. Однако их могут продлить при подтверждении уплаты задолженности.

В вашей собственности больше одного жилья или автомобиля

Речь идет о транспортном средстве, которое выпустили менее 5 лет назад, кроме мопеда и прицепа. А также более одного транспортного средства.

Однако, это не все причины лишения субсидии. Таким образом, причинами еще являются:

если на счете лица свыше 100 000 гривен или облигации на эту сумму;

когда в семье есть совершеннолетние участники, не работающие;

или есть граждане, не вернувшие излишне перечисленную субсидию;

членами семьи или домохозяйства являются должники по алиментам.

Как получить скидку 100% на оплату коммуналки

Украинские пенсионеры, имеющие заслуги перед государством, могут не платить за некоторые коммунальные услуги. Однако речь идет только о тех лицах, у которых среднемесячный доход за 6 месяцев не превышает величину дохода, что дает право на налоговую социальную льготу 2023 года 3 760 гривен: