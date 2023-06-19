Кого можуть позбавити субсидії

Українці, які витрачають 15% свого щомісячного прибутку на комуналку, мають право на субсидію. У Мінсоцполітики розповіли, чому людей можуть позбавити субсидії:

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Велика житлова площа

Якщо розмір житлової площі перевищує 130 квадратних метрів для квартир, а 230 квадратних метрів для приватних будинків – виплати не нарахують.

Здійснена велика покупка

У випадку, якщо протягом року будь-який член родини здійснить покупку на понад 50 тисяч гривень або купить земельну ділянку чи інше нерухоме майно, це стане підставою позбавити сім'ю субсидії.

Борги за комуналку

Людина не виплачує свій борг за комунальні послуги понад три місяці, може лишитися без виплат. Проте їх можуть продовжити за умови підтвердження сплати заборгованості.

У вашій власності більше одного житла або автівки

Мова йде про транспортний засіб який випустили менш як 5 років тому, крім мопеда і причепа. А також більше ніж один транспортний засіб.

Проте це не усі причини позбавлення субсидії. Таким чином, причинами ще є:

якщо на рахунку особи понад 100 000 гривень або є облігації на цю суму;

коли у родині є повнолітні учасники, які не працюють;

або є громадяни, які не повернули надміру перераховану субсидію;

члени родини чи домогосподарства є боржники за аліментами.

Як отримати знижку 100% на сплату комуналки

Українські пенсіонери, які мають заслуги перед державою, можуть не платити за деякі комунальні послуги. Однак йдеться лише про тих осіб, у яких середньомісячний дохід за 6 місяців не перевищує величини доходу, що дає право на податкову соціальну пільгу 2023 року – 3 760 гривень: