Тарифи стануть більшими

У липні українцям надійдуть платіжки за комунальні послуги, де буде нова вартість на світло та воду. Зокрема вартість змінилася наступним чином:

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Вартість електроенергії для усіх українців тепер однакова – 2,64 гривні. Також зросла вартість розподілу електроенергії, на 25 – 50%.

Варто зауважити, що для підсанкційних компаній, які входять в групу VS Energy, вартість ще не змінилася, але уже в липні ціни переглянуть. До них належать: "Житомиробленерго", ПРАТ "Кіровоградобленерго", ПРАТ "Рівнеобленерго", АТ "Чернівціобленерго", АТ "Херсонобленерго".

Вартість централізованого водопостачання та водовідведення теж змінилася, але у кожній області ціни відрізняються. Їх можна переглянути на інфографіці або за цим посиланням.

Нагадаємо! Для прифронтових територій вартість води та світла не змінилися.

Тарифи на газ не змінюватимуть до 1 травня 2024 року. Оскільки більшість українців є користувачами постачальника "Нафтогаз" – вони сплачуватимуть 7,96 гривні за кубометр. У інших компаній вартість відрізняється.

Скільки коштуватиме пальне у липні

З 1 липня для українців можуть повернути ПДВ 20% та довоєнні акцизи на пальне. Проте остаточного рішення ще не прийняли, тому що думки депутатів сильно різняться, тож усе може змінитися розповів енергетик Геннадій Рябцев для 24 Каналу.

Геннадій Рябцев Головний консультант Національного інституту стратегічних досліджень Тобто, якщо казати про повернення лише ПДВ 20%, то через зростання частки акцизу в ціні, вартість бензину і дизельного палива на АЗС може зрости на 2–3 гривні, а автогазу десь на 1 гривню. Якщо казати про повернення акцизного податку на довоєнний рівень, то це зростання може бути більш суттєвим, йдеться про щонайменше 10 гривень для бензину та дизпалива і приблизно 2–3 гривні для автогазу.

Він додав, що нині на ринку присутні такі проблеми:

відсутність ринку нафтопродуктів як такого;

самоусунення держави від регулювання ринку;

значне збільшення прибутків трейдерів.

Що буде з пенсіями

У липні запланована уже третя та остання за 2023 рік індексація пенсій. Виплати підвищать для тих, хто вийшов на відпочинок за спеціальним законом, до них належать колишні:

чиновники;

науковці;

працівники місцевих органів самоврядування тощо.

Нагадаємо! Журналісти більше не входять до цієї категорії, тому їх виплати індексують за загальними правилами.

Виплати збільшать на 19,7%, а вже сума залежатиме безпосередньо від пенсії. Тобто підвищення може коливатися від 100 до 1 000 гривень.

Декого можуть позбавити субсидій

Літом українці отримують значно менші субсидії ніж в опалювальний сезон. Проте декого можуть позбавити цих виплат через наступні причини:

Велика житлова площа (понад 130 квадратних метрів для квартир та 230 квадратних метрів для приватних будинків);

Здійснена велика покупка (понад 50 тисяч гривень або купівля земельної ділянки чи іншого нерухомого майна);

Борги за комуналку (понад три місяці);

Більше одного житла або автівки у власності (транспортний засіб який випустили менш як 5 років тому, крім мопеда і причепа);

Якщо на рахунку особи понад 100 000 гривень або є облігації на цю суму;

Коли у родині є повнолітні учасники, які не працюють;

Є громадяни, які не повернули надміру перераховану субсидію;

Члени родини чи домогосподарства є боржниками за аліментами.

Інші соціальні виплати

У Мінсоцполітики пояснили, що виплати соціальної допомоги у 2023 році для українців виглядатимуть наступним чином:

особам з інвалідністю внаслідок війни та колишнім малолітнім в’язням концентраційних таборів та інших місць примусового тримання, визнаним особами з інвалідністю внаслідок загального захворювання, трудового каліцтва та з інших причин: I групи – 4 421 гривня; II групи ‒ 3 906 гривень; III групи ‒ 3 391 гривня;

учасникам бойових дій, постраждалим учасникам Революції Гідності та колишнім неповнолітнім в’язням концентраційних таборів, гетто, інших місць примусового тримання, а також дітям, які народилися в зазначених місцях примусового тримання їхніх батьків, – 1 491 гривня ;

; особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, – 4 421 гривня ;

; членам сімей загиблих (померлих) осіб з інвалідністю внаслідок війни, бойових дій, учасників війни та жертв нацистських переслідувань, визнаних за життя особами з інвалідністю внаслідок загального захворювання, трудового каліцтва та з інших причин, які не одружилися вдруге, а також членам сімей загиблих (померлих) захисників і захисниць України – 966 гривень ;

; учасникам війни та колишнім в’язням концентраційних таборів, гетто, інших місць примусового тримання, особам, яких було насильно вивезено на примусові роботи, дітям партизанів, підпільників, інших учасників боротьби з націонал-соціалістським режимом у тилу ворога – 612 гривень.

Коли закінчиться навчання

Згідно з постановою Кабміну навчання учнів 11 класу тривало до 30 червня через проблеми з електроенергією, опаленням та повномасштабною війною. Також до липня у студентів мали завершитися сесії, тож нині здобувачі освіти на канікулах.

Нагадаємо! У 2023 році НМТ триває з 22 травня по 14 липня, тож частина абітурієнтів ще частково залучена до навчального процесу.

Також з 1 липня почалася вступна кампанія. Абітурієнти мають зареєструвати свої електронні кабінети та завантажити туди необхідні документи. Прийом заяв і документів почнеться 19 липня, а закінчиться 31 липня о 18:00.

Чого чекати від погоди

Згідно з даними Укргідрометцентру, у липні середня температура буде на рівні 19 – 25 градусів за Цельсієм. Найвищі показники, яких можна очікувати – 34 – 39 градусів за Цельсієм.

Найбільше опадів очікується у Карпатах (131 – 170 міліметрів), а у західних, північних та Вінницькій областях 62 – 119 міліметрів.