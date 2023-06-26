Як змінилася вартість електроенергії

На початку літа тариф на світло для звичайних українців став ледь не вдвічі дорожчим – 2,64 гривні. Також зросла вартість розподілу електроенергії, на 25 – 50%.

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Варто зазначити, що для компаній, які входять в підсанкційну групу VS Energy, вартість електроенергії підвищать у липні, тому користувачі наступних мереж поки що платять за старими цінами:

"Житомиробленерго";

ПРАТ "Кіровоградобленерго";

ПРАТ "Рівнеобленерго";

АТ "Чернівціобленерго";

АТ "Херсонобленерго".

Нагадаємо! Для прифронтових територій ціни на світло не змінилися.

Вартість електроенергії для бізнесу теж зросте

Ще 8 червня НКРЕКП ухвалила проєкт постанови, за якою з 30 червня цінові обмеження на електроенергію для бізнесу встановлюються на вищому рівні, ніж нині. Проте остаточно документ ще не затверджений.

Поки що вартість електроенергії для бізнесу така:

2 000 гривень за мегават-годину з 00:00 – 7:00 та 23:00 – 00:00 (години мінімального навантаження);

4 000 гривень за мегават-годину з 7:00 по 23:00 (години максимального навантаження).

Нові ж максимальні тарифи пропонують встановити на рівні:

2 706,63 гривні за мегават-годину – мінімальне навантаження;

5 413,26 гривні за мегават-годину – максимальне навантаження.

На що ще зросли тарифи

Також змінилася вартість централізованого водопостачання та водовідведення. У кожній області ціни відрізняються залежно від постачальника, тому ми створили інфографіку на якій можна поглянути актуальні дані.

Зауважте! Якщо ви не знайшли свого водоканалу на графіку, ви можете переглянути нову вартість на воду за цим посиланням.