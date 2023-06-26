Як змінилася вартість електроенергії
На початку літа тариф на світло для звичайних українців став ледь не вдвічі дорожчим – 2,64 гривні. Також зросла вартість розподілу електроенергії, на 25 – 50%.
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Варто зазначити, що для компаній, які входять в підсанкційну групу VS Energy, вартість електроенергії підвищать у липні, тому користувачі наступних мереж поки що платять за старими цінами:
- "Житомиробленерго";
- ПРАТ "Кіровоградобленерго";
- ПРАТ "Рівнеобленерго";
- АТ "Чернівціобленерго";
- АТ "Херсонобленерго".
Вартість електроенергії для бізнесу теж зросте
Ще 8 червня НКРЕКП ухвалила проєкт постанови, за якою з 30 червня цінові обмеження на електроенергію для бізнесу встановлюються на вищому рівні, ніж нині. Проте остаточно документ ще не затверджений.
Поки що вартість електроенергії для бізнесу така:
- 2 000 гривень за мегават-годину з 00:00 – 7:00 та 23:00 – 00:00 (години мінімального навантаження);
- 4 000 гривень за мегават-годину з 7:00 по 23:00 (години максимального навантаження).
Нові ж максимальні тарифи пропонують встановити на рівні:
- 2 706,63 гривні за мегават-годину – мінімальне навантаження;
- 5 413,26 гривні за мегават-годину – максимальне навантаження.
На що ще зросли тарифи
Також змінилася вартість централізованого водопостачання та водовідведення. У кожній області ціни відрізняються залежно від постачальника, тому ми створили інфографіку на якій можна поглянути актуальні дані.