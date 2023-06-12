Як зріс тариф для населення

Постанову про підвищення тарифу для населення Уряд схвалив 30 травня. Запрацювали ж нові ціни вже 1 червня.

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Новий тариф значно вищий за попередні – він складає 2,64 гривні за кіловат за годину та не залежить від обсягу спожитої електроенергії. А от попередній складав:

1,44 гривні для тих, хто споживає на місяць менше 250 кіловат за годину;

1,68 гривні для тих, хто використовує більше 250 кіловат за годину.

Роман Ніцович Директор з досліджень аналітичного центру DiXi Group Була певна знижка, і це в принципі стимулювало споживачів до більш ощадливого споживання. Тепер немає стимулу для того, щоб думати про більшу енергоефективість.

Чому підвищили тариф

Водночас експерти зазначають: підвищення тарифу до 2,64 гривні за кіловат за годину – недостатнє. Адже ринкова ціна електроенергії складає 5,5 – 6,5 гривень.

Володимир Омельченко Директор енергетичних програм у Центрі Разумкова 1,68 гривні, 1,44 гривні – ці тарифи покривали лише витрати на передачу, на розподіл електричної енергії. І абсолютно не покривали витрати на неї як на товар.

Інший фактор, що зробив підвищення невідворотним – руйнування, завдані об’єктам енергоінфраструктури російськими обстрілами.

Аналітик "Центру розвитку міст" Юрій Щедрін в розмові з 24 Каналом пояснив: відновлення потребує величезних коштів, які наразі залучаються "перш за все, шляхом іноземних інвестицій". Однак, підкреслює він, покладатись лиш на зовнішню допомогу неможливо – тому "з економічної точки зору це підвищення, на жаль, необхідне".

Що чекає на бізнес

Крім того, 8 червня Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) ухвалила проєкт постанови, за якою з 30 червня цінові обмеження на електроенергію для бізнесу встановлюються на вищому рівні, ніж нині.

Щоправда, остаточно документ ще не затверджений – за процедурою, цьому передуватимуть відкриті обговорення та опрацювання зауважень і пропозицій. Проте сумніватись у тому, що граничні ціни будуть підвищені, не доводиться.

Скільки бізнес платитиме

До 30 червня граничні ціни на ринку електроенергії складатимуть:

2 000 гривень за мегават-годину з 00:00 – 7:00 та 23:00 – 00:00 (години мінімального навантаження);

4 000 гривень за мегават-годину з 7:00 по 23:00 (години максимального навантаження).

Нові ж максимальні тарифи в НКРЕКП хочуть встановити на рівні:

2 706,63 гривні за мегават-годину – мінімальне навантаження;

5 413,26 гривні за мегават-годину – максимальне навантаження.

Чи виправдане підвищення

Як розповів 24 Каналу експерт Інституту енергетичних стратегій Юрій Корольчук, рішення є "радше реакцією виробників електроенергії на те, що зріс тариф для населення". Тобто, зазначає він, ринок реагує на появу можливості дорожче продати свій ресурс.

Зі свого боку, старший аналітик аналітичного центру DiXi Group Богдан Серебренніков в розмові з 24 Каналом зауважив: підвищення – виправдане. Адже генеруючі компанії – передусім теплоелектростанції (ТЕС) і теплоелектроцентралі (ТЕЦ) – через "аномально високі ціни на вугілля та природний газ" в осінньо-зимовий період 2022/23 могли працювати у збиток.

Нагадаємо, що граничні ціни (прайс-кепи) на електроенергію для бізнесу були введені одразу з моменту запуску нової моделі гуртового ринку 1 липня 2019 року. Їхньою головною метою було недопущення ймовірних стрибків чи падіння цін при переході на цю модель.

Причиною цього, за словами експерта, були саме прайс-кепи. Вони обмежували цінові пропозиції компаній та не дозволяли повністю покривати навіть витрати на купівлю палива, не кажучи вже про "зарплату персоналу станцій, обслуговування та ремонти обладнання тощо", які мають:

покриватися ринковою ціною;

"забезпечувати стимули для інвестування у модернізацію".

Самі ж енергетики зазначають: поточні прайс-кепи обмежують можливості експорту ресурсу – "адже у Європі електрика дорожча". Як пояснив голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький, "потрібна модель, де прайс-кепи встановлені на рівні наших європейських колег".

Зверніть увагу! Експерти прогнозують, що ріст тарифів на світло для бізнесу призведе до здорожчання товарів та послуг. Очікується, що воно складе від 5% до 15%.