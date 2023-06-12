Как вырос тариф для населения

Постановление о повышении тарифа для населения Правительство одобрило 30 мая. Работать же новые цены начали уже 1 июня.

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Новый тариф значительно выше предыдущих - Он составляет 2,64 гривны за киловатт в час и не зависит от объема потребленной электроэнергии. А вот предыдущий составлял:

1,44 гривны для потребляющих в месяц менее 250 киловатт в час;

1,68 гривны для тех, кто использует более 250 киловатт в час.

Роман Ницович Директор по исследованиям аналитического центра DiXi Group Была определенная скидка, и это в принципе стимулировало потребителей к более экономному потреблению. Теперь нет стимула для того, чтобы думать о большей энергоэффективности.

Почему повысили тариф

В то же время эксперты отмечают: повышение тарифа до 2,64 гривны за киловатт в час – недостаточное. Ведь рыночная цена электроэнергии составляет 5,5 – 6,5 грн.

Владимир Омельченко Директор энергетических программ в Центре Разумкова 1,68 гривны, 1,44 гривны – эти тарифы покрывали только затраты на передачу, распределение электрической энергии. И совершенно не покрывали затраты на нее как на товар.

Другой фактор, сделавший повышение неотвратимым – разрушения, нанесенные объектам энергоинфраструктуры российскими обстрелами.

Аналитик "Центра развития городов" Юрий Щедрин в разговоре с 24 Каналом объяснил: восстановление требует огромных средств, которые привлекаются "прежде всего, путем иностранных инвестиций". Однако, подчеркивает он, полагаться только на внешнюю помощь невозможно – поэтому "с экономической точки зрения это повышение, к сожалению, необходимо".

Что ждет бизнес

Кроме того, 8 июня Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) приняла проект постановления, согласно которому с 30 июня ценовые ограничения на электроэнергию для бизнеса устанавливаются на более высоком уровне, чем сейчас.

Правда, окончательно документ еще не утвержден – по процедуре этому будут предшествовать открытые обсуждения и проработка замечаний и предложений. Однако сомневаться в том, что предельные цены будут повышены, не приходится.

Сколько бизнес будет платить

До 30 июня предельные цены на рынке электроэнергии будут составлять:

2 000 гривен за мегаватт-час с 00:00 – 7:00 и 23:00 – 00:00 (часы минимальной нагрузки);

4 000 гривен за мегаватт-час с 7:00 по 23:00 (часы максимальной нагрузки).

Новые же максимальные тарифы в НКРЭКУ хотят установить на уровне:

2 706,63 гривны за мегаватт-час – минимальная нагрузка;

5 413,26 гривны за мегаватт-час – максимальная нагрузка.

Оправдано ли повышение

Как рассказал 24 Каналу эксперт Института энергетических стратегий Юрий Корольчук, решение является "скорее реакцией производителей электроэнергии на то, что вырос тариф для населения". То есть, отмечает он, рынок реагирует на возможность дороже продать свой ресурс.

Со своей стороны старший аналитик аналитического центра DiXi Group Богдан Серебренников в разговоре с 24 Каналом заметил: повышение – оправдано. Ведь генерирующие компании – прежде всего теплоэлектростанции (ТЭС) и теплоэлектроцентрали (ТЭЦ) – из-за "аномально высоких цен на уголь и природный газ" в осенне-зимний период 2022/23 могли работать в убыток.

Напомним, что предельные цены (прайс-кепы) на электроэнергию для бизнеса были введены сразу с момента запуска новой модели оптового рынка 1 июля 2019 года. Их главной целью было недопущение вероятных скачков или падение цен при переходе на эту модель.

Причиной этого, по словам эксперта, являлись именно прайс-кепы. Они ограничивали ценовые предложения компаний и не разрешали полностью покрывать даже расходы на покупку топлива, не говоря уже о "зарплате персонала станций, обслуживании и ремонте оборудования и т.п.", которые должны:

покрываться рыночной ценой;

"обеспечивать стимулы для инвестирования в модернизацию".

Сами же энергетики отмечают: текущие прайс-кепы ограничивают возможности экспорта ресурса – ведь в Европе электричество дороже. Как пояснил председатель правления НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий, "нужна модель, где прайс-кепы установлены на уровне наших европейских коллег".

Обратите внимание! Эксперты прогнозируют, что рост тарифов на свет для бизнеса приведет к удорожанию товаров и услуг. Ожидается, что оно составит от 5 до 15%.