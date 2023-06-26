Как изменилась стоимость электроэнергии
В начале лета тариф на свет для обычных украинцев стал чуть ли не вдвое дороже – 2,64 гривны. Также возросла стоимость распределения электроэнергии на 25 – 50%.
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Стоит отметить, что для компаний, входящих в подсанкционную группу VS Energy, стоимость электроэнергии повысят в июле, поэтому пользователи следующих сетей платят по старым ценам:
- "Житопроизводительэнерго";
- ЧАО "Кировоградоблэнерго";
- ЧАО "Ровнооблэнерго";
- АО "Черновцыоблэнерго";
- АО "Херсоноблэнерго".
Стоимость электроэнергии для бизнеса тоже возрастет
Еще 8 июня НКРЭКУ приняла проект постановления, согласно которому с 30 июня ценовые ограничения на электроэнергию для бизнеса устанавливаются на более высоком уровне, чем сейчас. Однако окончательно документ еще не утвержден.
Пока стоимость электроэнергии для бизнеса такова:
- 2 000 гривен за мегаватт-час с 00:00 – 7:00 и 23:00 – 00:00 (часы минимальной нагрузки);
- 4 000 гривен за мегаватт-час с 7:00 по 23:00 (часы максимальной нагрузки).
Новые же максимальные тарифы предлагают установить на уровне:
- 2 706,63 гривны за мегаватт-час – минимальная нагрузка;
- 5 413,26 гривны за мегаватт-час – максимальная нагрузка.
На что еще выросли тарифы
Также изменилась стоимость централизованного водоснабжения и водоотвода. В каждой области цены отличаются в зависимости от поставщика, поэтому мы создали инфографику, на которой можно посмотреть актуальные данные.