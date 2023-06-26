Как изменилась стоимость электроэнергии

В начале лета тариф на свет для обычных украинцев стал чуть ли не вдвое дороже – 2,64 гривны. Также возросла стоимость распределения электроэнергии на 25 – 50%.

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Стоит отметить, что для компаний, входящих в подсанкционную группу VS Energy, стоимость электроэнергии повысят в июле, поэтому пользователи следующих сетей платят по старым ценам:

"Житопроизводительэнерго";

ЧАО "Кировоградоблэнерго";

ЧАО "Ровнооблэнерго";

АО "Черновцыоблэнерго";

АО "Херсоноблэнерго".

Напомним! Для прифронтовых территорий цены на свет не изменились.

Стоимость электроэнергии для бизнеса тоже возрастет

Еще 8 июня НКРЭКУ приняла проект постановления, согласно которому с 30 июня ценовые ограничения на электроэнергию для бизнеса устанавливаются на более высоком уровне, чем сейчас. Однако окончательно документ еще не утвержден.

Пока стоимость электроэнергии для бизнеса такова:

2 000 гривен за мегаватт-час с 00:00 – 7:00 и 23:00 – 00:00 (часы минимальной нагрузки);

4 000 гривен за мегаватт-час с 7:00 по 23:00 (часы максимальной нагрузки).

Новые же максимальные тарифы предлагают установить на уровне:

2 706,63 гривны за мегаватт-час – минимальная нагрузка;

5 413,26 гривны за мегаватт-час – максимальная нагрузка.

На что еще выросли тарифы

Также изменилась стоимость централизованного водоснабжения и водоотвода. В каждой области цены отличаются в зависимости от поставщика, поэтому мы создали инфографику, на которой можно посмотреть актуальные данные.

Заметьте! Если вы не нашли своего водоканала по графику, вы можете просмотреть новую стоимость на воду по этой ссылке.