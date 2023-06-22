Скільки коштуватиме пальне після 1 липня

З 1 липня 2023 року влада може повернути ПДВ 20% (нині 7%) та акцизи до довоєнного рівня. Усе залежить від остаточного рішення, адже поки що є можливість усе змінити чи відтермінувати, розповів для 24 Каналу експерт в області енергетики Геннадій Рябцев.

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Геннадій Рябцев Головний консультант у Національний інститут стратегічних досліджень Тобто, якщо казати про повернення лише ПДВ 20%, то через зростання частки акцизу в ціні, вартість бензину і дизельного палива на АЗС може зрости на 2–3 гривні, а автогазу десь на 1 гривню. Якщо казати про повернення акцизного податку на довоєнний рівень, то це зростання може бути більш суттєвим, йдеться про щонайменше 10 гривень для бензину та дизпалива і приблизно 2–3 гривні для автогазу.

Він зауважив, що думки серед депутатів щодо цього питання сильно різняться. Також Рябцев виділив декілька проблем, які нині присутні на ринку:

відсутність ринку нафтопродуктів як такого;

самоусунення держави від регулювання ринку;

значне збільшення прибутків трейдерів.

Якби державі вдалося повернути рівень доходів трейдерів на довоєнний, тоді ціни не зросли б після повернення податків. Проте оскільки нікому це не цікаво і витрати кінцевих споживачів нікого не цікавлять, вважається, що це питання не є таким, що потребує уваги уряду, то кінцевим споживачам потрібно буде очікувати тих цін, про які я розповів,

– додав Рябцев.

Експерт з ринку енергетики також зауважує, що самоусунення антимонопольного комітету від цих питань – велика проблема, тому ціни й можуть зрости.

Чи було зменшення податків вдалим рішенням

Геннадій Рябцев розповів, що не вважає рішення влади знизити ПДВ до 7% та скасувати акцизи вдалим, тому що воно було одностороннім. Адже будь-які зміни порядку оподаткування або кроки на зустріч суб’єктам господарювання, основною метою яких є отримання прибутку, мають супроводжуватися чіткими зобов’язаннями з її сторони. На його думку, цього не було.

Тому ми отримали суттєве скорочення надходжень до державного бюджету і фактично вакханалію на цьому ринку. Бо ніхто з трейдерів не має зобов’язань перед жодним державним органом, їх перевірки не ведуться, якість палива та ціни ніхто не контролює, як і обґрунтованість тих цін й рівень конкуренції,

– пояснив він.

Це привело до скорочення дохідної частини бюджету і до збільшення прибутків декількох десятків осіб, більшість з яких перебувають за межами нашої держави.

Що буде з попитом та чорним ринком

Експерт вважає, що у разі збільшення цін на пальне, також збільшиться кількість податкових махінацій.

Звісно збільшиться кількість податкових махінацій, адже рівень цін буде вищий, контролю немає, тож можна більше покласти собі в кишеню. Якщо зважати, що те паливо, яке має передаватися ЗСУ податками не обкладається і не маркується, тоді так, буде зростання зловживань,

– припустив Рябцев.

Що стосується попиту, то Рябцев вважає, що він не зменшиться, оскільки й так низький. А от кількість поїздок звичайних споживачів суттєво скоротиться, якщо говорити про регіони.

Також він додав, що зросте кількість трейдерів, які будуть переходити на дешевше паливо та намагатися знаходити якісь способи менше платити, тим самим підживлюючи нелегальну частину ринку.