Сколько будет стоить топливо после 1 июля

С 1 июля 2023 года власти могут вернуть НДС 20% (в настоящее время 7%) и акцизы до довоенного уровня. Все зависит от окончательного решения, ведь пока есть возможность все изменить или отсрочить. 24 Канала эксперт в области энергетики Геннадий Рябцев.

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Геннадий Рябцев Главный консультант в Национальном институте стратегических исследований То есть, если говорить о возврате только НДС 20%, то из-за роста доли акциза в цене, стоимость бензина и дизельного топлива на АЗС может возрасти на 2 – 3 гривны, а автогаза где-то на 1 гривну. Если говорить о возврате акцизного налога на довоенный уровень, то этот рост может быть более существенным, речь идет о по меньшей мере 10 гривен для бензина и дизтоплива и примерно 2 – 3 гривны для автогаза.

Он отметил, что мнения среди депутатов по этому вопросу сильно разнятся. Также Рябцев выделил несколько проблем, ныне присутствующих на рынке:

отсутствие рынка нефтепродуктов как такового;

самоустранение государства от регулирования рынка;

значительное увеличение прибылей трейдеров.

Если бы государству удалось вернуть уровень доходов трейдеров на довоенный, тогда бы цены не выросли после возврата налогов. Однако поскольку никому это не интересно и расходы конечных потребителей никого не интересуют, считается что этот вопрос не нуждается в правительстве, то конечным потребителям нужно будет ожидать тех цен, о которых я рассказал,

– добавил Рябцев.

Эксперт по рынку энергетики также отмечает, что самоустранение антимонопольного комитета от этих вопросов – большая проблема, поэтому цены и могут вырасти.

Было ли уменьшение налогов удачным решением

Геннадий Рябцев рассказал, что не считает решение властей снизить НДС до 7% и отменить акцизы удачным, потому что оно было односторонним. Ведь любые изменения порядка налогообложения или шаги по встрече субъектам хозяйствования, основной целью которых является получение прибыли, должны сопровождаться четкими обязательствами с ее стороны. По его мнению, этого не было.

Поэтому мы получили существенное сокращение поступлений в государственный бюджет и фактически вакханалию на этом рынке. Так как никто из трейдеров не имеет обязательств ни перед государственным органом, их проверки не ведутся, качество топлива и цены никто не контролирует, как и обоснованность тех цен и уровень конкуренции,

– объяснил он.

Это привело к сокращению доходной части бюджета и к увеличению доходов нескольких десятков человек, большинство из которых находятся за пределами нашего государства.

Что будет со спросом и черным рынком

Эксперт считает, что в случае увеличения цен на топливо также увеличится количество налоговых махинаций.

Конечно увеличится количество налоговых махинаций, ведь уровень цен будет выше, контроля нет, так что можно больше положить себе в карман. Если учитывать, что топливо, которое должно передаваться ВСУ налогами не облагается и не маркируется, тогда да, будет рост злоупотреблений,

– предположил Рябцев.

Что касается спроса, то Рябцев считает, что он не уменьшится, поскольку и так низкий. А вот количество поездок обычных потребителей существенно сократится, если говорить о регионах.

Также он добавил, что возрастет количество трейдеров, которые будут переходить на более дешевое топливо и пытаться находить какие-то способы меньше платить, тем самым подпитывая нелегальную часть рынка.