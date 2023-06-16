Как будет дорожать горючее

По словам энергетического эксперта Геннадия Рябцева, ожидать резкого роста стоимости топлива с 1 июля не стоит. Кроме того, оно не будет одновременным и одинаковым для всех сетей АЗС.

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Причин тому несколько. В частности, разные:

  • цепочки поставок;
  • ценовые политики сетей.

Геннадий Рябцев

Главный консультант в Национальном институте стратегических исследований

Поэтому в одних сетях может быть и 10 гривен подорожания бензина, а в других – 15 гривен. Конечно, все перекладывается на конечного потребителя. У нас нет альтруистов, которые будут из собственного кармана платить больше налогов. Это будет переведено на розничную цену.

На сколько вырастут цены

  • По прогнозу Рябцева, бензин подорожает в среднем на 12 гривен за литр (на 16 июня, по данным "Минфина", 1 литр А-95 стоил 44,77 гривны, А-95 премиум – 47,53 гривны, А-92 – 41,78 гривны).
  • Дизель – на 10 гривен (16 мая стоил 43,27 гривны за литр).
  • Автогаз – на 5 гривен (16 мая стоил 21,91 гривны за литр).

Удорожания можно избежать

В то же время, отметил эксперт, есть способ избежать роста цен на топливо. Это станет возможным в случае отмены или переноса народными депутатами возвращения "старых" акцизных ставок.

Он напомнил: сейчас в парламенте есть несколько соответствующих законопроектов. Которые, считает эксперт, до 1 июля будут вынесены на голосование – поскольку, по его словам, в настоящее время в Верховной Раде нет полного согласия на повышение акцизов и НДС.

Это же обстоятельство, резюмировал Рябцев, может привести к тому, что решение о возвращении довоенных акцизов будет принято. Соответственно стоимость топлива на заправках не возрастет.

Какими будут акцизы на топливо с 1 июля

  • На бензины – 213,5 евро за 1000 литров (сейчас 100 евро).
  • На дизельное топливо – 139,5 евро за 1000 литров (сейчас 100 евро).
  • На сжиженный газ – 52 евро за 1000 литров (сейчас столько же).

Что говорят в парламенте

Со своей стороны, народный депутат от "Слуги народа" Даниил Гетманцев в разговоре с 24 Каналом ранее признал: после возвращения акцизов на довоенный уровень стоимость топлива в Украине вырастет. Однако не столь сильно, как прогнозируют рынок и эксперты.

Даниил Гетманцев

Председатель Комитета Верховной Рады по финансам, налоговой и таможенной политике

Цена определяется прежде всего стоимостью нефти. Сейчас мы не видим потенциала для ее роста – наоборот, мы видим достаточно высокую маржинальность компаний, торгующих топливом. Поэтому да, мы не исключаем небольшого подорожания, но катастрофы точно не будет.